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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1711171217131714

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:08

  Vadim V написав:
shapo написав:По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?

Можете, вместе с квартирой.
п.с. Тоесть по вашему , если не могу продать часть лестницы то не буду платить за уборку подъезда и на зло соседям буду срать на ней?


Я же элементарно у великого юриста именующего себя аж первым спросил элементарные вещи о правах и обязанностях жильцов многоквартирного дома при владении совместной собственностью в виде лифта, подъезда, придомового участка.
Вместо того чтобы ответить какой кадастровый номер у нашего придомового участка (если он вообще где-то существует),где госакт на эту землю с перечнем его владельцев и вообще какими статьями закона регулируется этот очень серьезный вопрос он мне в очередной раз ,надув щеки,выдает словесный понос.
Может, вы хоть и не первый по номеру юрист,но наконец просветите меня,темного, в этих вопросах сославшись на законодательство Украины, а не на базовый понятийный аппарат?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:27

  kingkongovets написав:1) так поясни тогда почему нынешняя власть их продолжает повышать, а субсидии наоборот - урезает? :mrgreen:
2) если считаешь шо создание осбб бред и если устраивает жить с жэком - какие проблемы? продолжай и дальше ходить на поклон изза перегоревшей лампочки
только ныть и жаловаться можешь уже только на себя - выбор и решение тебе предлагали

А расскажите чем все закончилость после пожара в одном из домов в Паркстоуне?
Там ОСББ?
Вроде как полгода точно не было в одном из подьездов электрики, а вот чем все закончилось...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 18 лис, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:28

  Первый написав:На жаль це безвихідь. Світла в кінці тунелю для Вас не має. Нівелювання і нерозуміння базових принципів власності в такому віці це смертельно.
Доки не вимрете, нічого не буде. Ви хоча б внуків своїх такому не вчіть, щоб у них був шанс.


плюсанул
ну с шапо то давно все понятно, но мне интересно другое - разделяет ли его успешный сын идеологию и убеждения отца?
и если разделяет, то в какой именно области он добился успеха?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:31

  _Mykola_ написав:А расскажите чем все закончилость после пожара в одном из домов в Паркстоуне?
Там ОСББ?
Вроде как полгода точно не было в одном из подьездов электрики, а вот чем все закончилось...


не понимаю, почему ко мне этот мне вопрос?
вы похоже более в курсе шо там и как - вы и расскажите
заодно поясните тогда и причины почему произошел пожар и чем было вызвано столь долгое отсутствие электричества
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 лис, 2019 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:36

  shapo написав:
  Vadim V написав:
shapo написав:По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?

Можете, вместе с квартирой.
п.с. Тоесть по вашему , если не могу продать часть лестницы то не буду платить за уборку подъезда и на зло соседям буду срать на ней?


Я же элементарно у великого юриста именующего себя аж первым спросил элементарные вещи о правах и обязанностях жильцов многоквартирного дома при владении совместной собственностью в виде лифта, подъезда, придомового участка.
Вместо того чтобы ответить какой кадастровый номер у нашего придомового участка (если он вообще где-то существует),где госакт на эту землю с перечнем его владельцев и вообще какими статьями закона регулируется этот очень серьезный вопрос он мне в очередной раз ,надув щеки,выдает словесный понос.
Может, вы хоть и не первый по номеру юрист,но наконец просветите меня,темного, в этих вопросах сославшись на законодательство Украины, а не на базовый понятийный аппарат?

Из уважения, попытаюсь обЪяснить что на лифт, не бывает кадастровых номеров.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:13

  Vadim V написав:Из уважения, попытаюсь обЪяснить что на лифт, не бывает кадастровых номеров.


Кадастровый номер я просил указать на придомовую территорию( прочтите внимательно еще раз).
Какой акт собственности бывает на лифт и подъезд не знаю, как, собственно, и все продвинутые европейцы которые важно надувают здесь щеки,но ничего конкретного сказать не в состоянии.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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