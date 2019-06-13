2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:08
Какие сейчас расценки на перевод жилой недвижимости в нежилу
2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:49
Прежде чем что-то постить всегда нужно перечитывать что написано до вас.
Я задал таким же "взрослым умникам" как вы элементарные вопросы, ответа нет.
Вы-то зачем встряли если сказать по сути явно нечего?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:52
Примерно от 25 до 200 тысяч долларей )))
Ваш Зепутат
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:56
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
|