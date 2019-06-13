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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1712171317141715

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:08

Какие сейчас расценки на перевод жилой недвижимости в нежилу

2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?
therteen
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "


ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:49

  dinozavrik написав:
  shapo написав:
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "


ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки


Прежде чем что-то постить всегда нужно перечитывать что написано до вас.
Я задал таким же "взрослым умникам" как вы элементарные вопросы, ответа нет.
Вы-то зачем встряли если сказать по сути явно нечего?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:52

  therteen написав:2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?

Примерно от 25 до 200 тысяч долларей )))
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:56

  therteen написав:2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?

от 24 до 201 тысяч еврей
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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