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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:08
2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?
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therteen
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:22
shapo написав:
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "
ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
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dinozavrik
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:49
dinozavrik написав: shapo написав:
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "
ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
Прежде чем что-то постить всегда нужно перечитывать что написано до вас.
Я задал таким же "взрослым умникам" как вы элементарные вопросы, ответа нет.
Вы-то зачем встряли если сказать по сути явно нечего?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:52
therteen написав:
2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?
Примерно от 25 до 200 тысяч долларей )))
Ваш Зепутат
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antonivs3
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:56
therteen написав:
2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?
от 24 до 201 тысяч еврей
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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