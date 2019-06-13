Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав: "По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию. Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "
ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
shapo написав: "По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию. Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "
ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
Прежде чем что-то постить всегда нужно перечитывать что написано до вас. Я задал таким же "взрослым умникам" как вы элементарные вопросы, ответа нет. Вы-то зачем встряли если сказать по сути явно нечего?
dinozavrik написав:ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
В эконом-сегменте людям пофиг на подъезд от слова вообще. Как и на все остальное. Главное - цена. Чем дешевле, тем лучше. А львиная доля КРЖН - это эконом-сегмент.
dinozavrik написав:ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
В эконом-сегменте людям пофиг на подъезд от слова вообще. Как и на все остальное. Главное - цена. Чем дешевле, тем лучше. А львиная доля КРЖН - это эконом-сегмент.
Золотые слова! Многие в эконом-сегоменте вообще тащатся, когда им мусор под двери соседи выставляют - можно поковыряться в свеженьком, и к бакам идти не нужно по темноте. А если в подъезде насикано - двойная польза, аромоуринотерапия иммунитету только на пользу, к тому же и самому можно опорожниться в угол, не напрягая излишне мочевой пузырь, пока поскрипывающий лифт соизволит притащиться. И какой такой идиёт в таких условиях согласится переплачивать цельную тыщу гривен в месяц за какие-то там чистые МОПы? Жесткий эконом рулит однозначно!