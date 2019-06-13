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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1713171417151716>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:08

Какие сейчас расценки на перевод жилой недвижимости в нежилу

2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?
therteen
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "


ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:49

  dinozavrik написав:
  shapo написав:
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "


ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки


Прежде чем что-то постить всегда нужно перечитывать что написано до вас.
Я задал таким же "взрослым умникам" как вы элементарные вопросы, ответа нет.
Вы-то зачем встряли если сказать по сути явно нечего?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:52

  therteen написав:2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?

Примерно от 25 до 200 тысяч долларей )))
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:56

  therteen написав:2-шка на первом этаже.
Примерно во сколько обойдется?

от 24 до 201 тысяч еврей
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:14

  dinozavrik написав:ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки

В эконом-сегменте людям пофиг на подъезд от слова вообще. Как и на все остальное. Главное - цена. Чем дешевле, тем лучше. А львиная доля КРЖН - это эконом-сегмент.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:17

  kingkongovets написав:
  rjkz написав: для ликвидации твое финансовой безграмотности - налоги, уплаченные в Бюджет не имеют никакого отношения к выплатам пенсий. От слова СОВСЕМ. "Учись студент" (с).


Пенсионный фонд Украины (ПФ) в 2019 году закроет нужды в средствах для выплаты пенсий на 58% за счет собственных поступлений, а оставшаяся сумма будет выделена в виде дотации из госбюджета.

...

"На этот год дотация из государственного бюджета составляет 167 млрд гривен, она выросла за три года на 22 млрд гривен, а собственные поступления Пенсионного фонда – 230 млрд гривен"

...

в 2016 году собственные поступления Фонда составляли 112 млрд гривен, а дотация из госбюджета – 145 млрд гривен.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 42504.html

От слова СОВСЕМ. "Учись студент" (с) :mrgreen:

Если бы всех пенсионеров, кому нет 60 и кто не инвалид или же липовый инвалид, отправить дорабатывать, то всем бы всего хватило.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:45

  hxbbgaf написав:
  dinozavrik написав:ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки

В эконом-сегменте людям пофиг на подъезд от слова вообще. Как и на все остальное. Главное - цена. Чем дешевле, тем лучше. А львиная доля КРЖН - это эконом-сегмент.

Золотые слова!
Многие в эконом-сегоменте вообще тащатся, когда им мусор под двери соседи выставляют - можно поковыряться в свеженьком, и к бакам идти не нужно по темноте.
А если в подъезде насикано - двойная польза, аромоуринотерапия иммунитету только на пользу, к тому же и самому можно опорожниться в угол, не напрягая излишне мочевой пузырь, пока поскрипывающий лифт соизволит притащиться.
И какой такой идиёт в таких условиях согласится переплачивать цельную тыщу гривен в месяц за какие-то там чистые МОПы?
Жесткий эконом рулит однозначно!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:17

  hxbbgaf написав:Если бы всех пенсионеров, кому нет 60 и кто не инвалид или же липовый инвалид, отправить дорабатывать, то всем бы всего хватило.

И много таких кроме ментов, вояк, шахтёров, чернобыльцев?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

shapo написав:
  Vadim V написав:
shapo написав:По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?

Можете, вместе с квартирой.
п.с. Тоесть по вашему , если не могу продать часть лестницы то не буду платить за уборку подъезда и на зло соседям буду срать на ней?


Я же элементарно у великого юриста именующего себя аж первым спросил элементарные вещи о правах и обязанностях жильцов многоквартирного дома при владении совместной собственностью в виде лифта, подъезда, придомового участка.
Вместо того чтобы ответить какой кадастровый номер у нашего придомового участка (если он вообще где-то существует),где госакт на эту землю с перечнем его владельцев и вообще какими статьями закона регулируется этот очень серьезный вопрос он мне в очередной раз ,надув щеки,выдает словесный понос.
Может, вы хоть и не первый по номеру юрист,но наконец просветите меня,темного, в этих вопросах сославшись на законодательство Украины, а не на базовый понятийный аппарат?
шАПО навіщо тобі пояснювати, якщо Ти не розумієте базових речей. Якщо Ти за 60+ років їх не зрозуміли і пишете

shapo

"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "

Чекаємо доки такі Як Ти, ну сам розумієш.
Моісей 40 років водив по пустелі, якраз щоб декілька поколінь вимерло.

І Я тобі скажу що вже навіть моє покоління через одного розуміє чому не треба срать на ресепшені і чому не можна продати ліфт.
А по дітям бачу, що в них навіть таких думок не має.
шАПО, запамятай, більшість правильних речей робиться не тому що, якщо так не зробити, то посодють, розстріляють, руку відрубають, нагайкою по ребрах дадуть, а тому що цього хоче ЛЮДИНА.


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