Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dinozavrik написав:ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
В эконом-сегменте людям пофиг на подъезд от слова вообще. Как и на все остальное. Главное - цена. Чем дешевле, тем лучше. А львиная доля КРЖН - это эконом-сегмент.
dinozavrik написав:ВИ точно доросла людина? як думаєте - якісний ліфт, хороші сходи та гарний підїзд не впливають на вартість вашої квартири? Ідентична квартира в будинку з тим всім в ідеальному стані і таким де шприци запхані будуть, сходи обшарпані, не освітлені - відрізняється в ціні на 10-15%, при тому та що в страшному підїзді не те що дешевше буде продаватись/здаватись - її взагалі ніхто не захоче купувати - бо це признак того що і власник і сусіди м,,даки
В эконом-сегменте людям пофиг на подъезд от слова вообще. Как и на все остальное. Главное - цена. Чем дешевле, тем лучше. А львиная доля КРЖН - это эконом-сегмент.
Золотые слова! Многие в эконом-сегоменте вообще тащатся, когда им мусор под двери соседи выставляют - можно поковыряться в свеженьком, и к бакам идти не нужно по темноте. А если в подъезде насикано - двойная польза, аромоуринотерапия иммунитету только на пользу, к тому же и самому можно опорожниться в угол, не напрягая излишне мочевой пузырь, пока поскрипывающий лифт соизволит притащиться. И какой такой идиёт в таких условиях согласится переплачивать цельную тыщу гривен в месяц за какие-то там чистые МОПы? Жесткий эконом рулит однозначно!
shapo написав:По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию. Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?
Можете, вместе с квартирой. п.с. Тоесть по вашему , если не могу продать часть лестницы то не буду платить за уборку подъезда и на зло соседям буду срать на ней?
Я же элементарно у великого юриста именующего себя аж первым спросил элементарные вещи о правах и обязанностях жильцов многоквартирного дома при владении совместной собственностью в виде лифта, подъезда, придомового участка. Вместо того чтобы ответить какой кадастровый номер у нашего придомового участка (если он вообще где-то существует),где госакт на эту землю с перечнем его владельцев и вообще какими статьями закона регулируется этот очень серьезный вопрос он мне в очередной раз ,надув щеки,выдает словесный понос. Может, вы хоть и не первый по номеру юрист,но наконец просветите меня,темного, в этих вопросах сославшись на законодательство Украины, а не на базовый понятийный аппарат?
шАПО навіщо тобі пояснювати, якщо Ти не розумієте базових речей. Якщо Ти за 60+ років їх не зрозуміли і пишете
shapo
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию. Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "
Чекаємо доки такі Як Ти, ну сам розумієш. Моісей 40 років водив по пустелі, якраз щоб декілька поколінь вимерло.
І Я тобі скажу що вже навіть моє покоління через одного розуміє чому не треба срать на ресепшені і чому не можна продати ліфт. А по дітям бачу, що в них навіть таких думок не має. шАПО, запамятай, більшість правильних речей робиться не тому що, якщо так не зробити, то посодють, розстріляють, руку відрубають, нагайкою по ребрах дадуть, а тому що цього хоче ЛЮДИНА.
Первый написав:шАПО навіщо тобі пояснювати, якщо Ти не розумієте базових речей. Якщо Ти за 60+ років їх не зрозуміли і пишете shapo "По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию. Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? " Чекаємо доки такі Як Ти, ну сам розумієш. Моісей 40 років водив по пустелі, якраз щоб декілька поколінь вимерло. І Я тобі скажу що вже навіть моє покоління через одного розуміє чому не треба срать на ресепшені і чому не можна продати ліфт. А по дітям бачу, що в них навіть таких думок не має. шАПО, запамятай, більшість правильних речей робиться не тому що, якщо так не зробити, то посодють, розстріляють, руку відрубають, нагайкою по ребрах дадуть, а тому що цього хоче ЛЮДИНА. Всім процвітання!
Смени ник, ты повторяешься уже не в первый и даже не во второй раз. Большинство вещей в мире делается потому, что в нормальных странах есть социум и у социума есть мораль - то, чего нет в современной Украине благодаря пришедшим к власти бывшим комсомольцам-фарцам- криминалу на обломках совка. Более того,законодательство в нормальной стране выстроено подробно и так, что законопослушным быть выгодно. Мой родственник-рыбак живущий 4 года в Германии рассказывал как в Германии расписана процедура умерщвления пойманной рыбы если не хочешь нарваться на штрафы и изъятия разрешения а любительский вылов - это нечто. А здесь обсуждаются базовые вещи ЖКХ которые касаются абсолютно всех живущих в многоквартирных домах. И вместо того, чтобы честно признать, что за 28 лет ни хрена в этой сфере не сделано несмотря на 8 верховных рад, 3-х десятков правительств и уже 5-го президента ты продуцируешь поток сознания о какой-то морали которой в отличие от совка с его двойной моралью сейчас и близко в Украине нет. Что касается твоих ожиданий,то за оставшиеся 12 из 40 лет ты вместе с своими детьми можешь и не дождаться не только процветания Украины,но и вообще ее существования в нынешнем виде.
shapo написав:И вместо того, чтобы честно признать, что за 28 лет ни хрена в этой сфере не сделано несмотря на 8 верховных рад, 3-х десятков правительств и уже 5-го президента
Як це - ніхрєна не робилось??? Скільки грошей роздерибанено, скільки лісу вирублено, скільки народу виїхало геть, скільки 25-поверхових новобудів в Києві зклепано??? А скільки тупих дівиць через ліжко стали міністрами, замміністрами, депутатами???
""Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО"
shapo написав: Большинство вещей в мире делается потому, что в нормальных странах есть социум и у социума есть мораль - то, чего нет в современной Украине благодаря пришедшим к власти бывшим комсомольцам-фарцам- криминалу на обломках совка. Более того,законодательство в нормальной стране выстроено подробно и так, что законопослушным быть выгодно. Мой родственник-рыбак живущий 4 года в Германии рассказывал как в Германии расписана процедура умерщвления пойманной рыбы если не хочешь нарваться на штрафы и изъятия разрешения а любительский вылов - это нечто.
В развитых странах есть протоколы, законы, штрафы, наказания. Как только тот же немец попадает в страну, где нет контроля, то становиться ничем не лучше украинца в Украине. Например в Болгарии, тот же немец может напиться, ночью упасть с визгом в бассейн или пописать на угол ближайшего кафе. Он мораль в Германии оставляет? Таких примеров сотни.