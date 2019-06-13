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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1713171417151716

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:05

  Richi написав:В развитых странах есть протоколы, законы, штрафы, наказания. Как только тот же немец попадает в страну, где нет контроля, то становиться ничем не лучше украинца в Украине. Например в Болгарии, тот же немец может напиться, ночью упасть с визгом в бассейн или пописать на угол ближайшего кафе. Он мораль в Германии оставляет? Таких примеров сотни.


Согласен, тем более на выезде немец мало заботиться о том как выглядит т.к. окружающие его не знают.
Если он будет вести себя так у себя дома,то станет изгоем и как минимум на профессиональной карьере может поставить крест.
В любой стране есть такие люди которым наплевать на правила,но их все же их абсолютное меньшинство в отличие от Украины, где правила и законы не соблюдают сверху донизу,вернее,вверху намного больше.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:06

  hxbbgaf написав:
  shapo написав:И много таких кроме ментов, вояк, шахтёров, чернобыльцев?

А это уже несколько млн. И пенсию они получают в разы выше.


Сколько млн из общего числа 13 млн пенсионеров?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:40

  Frant написав:
  shapo написав:И вместо того, чтобы честно признать, что за 28 лет ни хрена в этой сфере не сделано несмотря на 8 верховных рад, 3-х десятков правительств и уже 5-го президента

Як це - ніхрєна не робилось???
Скільки грошей роздерибанено, скільки лісу вирублено, скільки народу виїхало геть, скільки 25-поверхових новобудів в Києві зклепано???
А скільки тупих дівиць через ліжко стали міністрами, замміністрами, депутатами???


Франт решил сменить ориентацию с патриота на совка и украинофоба
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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