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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 лис, 2019 18:05
Richi написав:
В развитых странах есть протоколы, законы, штрафы, наказания. Как только тот же немец попадает в страну, где нет контроля, то становиться ничем не лучше украинца в Украине. Например в Болгарии, тот же немец может напиться, ночью упасть с визгом в бассейн или пописать на угол ближайшего кафе. Он мораль в Германии оставляет? Таких примеров сотни.
Согласен, тем более на выезде немец мало заботиться о том как выглядит т.к. окружающие его не знают.
Если он будет вести себя так у себя дома,то станет изгоем и как минимум на профессиональной карьере может поставить крест.
В любой стране есть такие люди которым наплевать на правила,но их все же их абсолютное меньшинство в отличие от Украины, где правила и законы не соблюдают сверху донизу,вернее,вверху намного больше.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 19 лис, 2019 18:06
hxbbgaf написав: shapo написав:
И много таких кроме ментов, вояк, шахтёров, чернобыльцев?
А это уже несколько млн. И пенсию они получают в разы выше.
Сколько млн из общего числа 13 млн пенсионеров?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 18:40
Frant написав: shapo написав:
И вместо того, чтобы честно признать, что за 28 лет ни хрена в этой сфере не сделано несмотря на 8 верховных рад, 3-х десятков правительств и уже 5-го президента
Як це - ніхрєна не робилось???
Скільки грошей роздерибанено, скільки лісу вирублено, скільки народу виїхало геть, скільки 25-поверхових новобудів в Києві зклепано???
А скільки тупих дівиць через ліжко стали міністрами, замміністрами, депутатами???
Франт решил сменить ориентацию с патриота на совка и украинофоба
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:49
shapo написав: hxbbgaf написав: shapo написав:
И много таких кроме ментов, вояк, шахтёров, чернобыльцев?
А это уже несколько млн. И пенсию они получают в разы выше.
Сколько млн из общего числа 13 млн пенсионеров?
Миллиона 3, наверное, будет. Военных пенсионеров только тыщ 700, ментовских, наверное, 500, чинуш полно, например, работники ОВИРов почему-то повыходили на пенсию в 42 года, сколько липовых чернобыльцев и инвалидов... Не забывайте, что их срок пребывания на пенсии в 2-4 раза дольше в среднем, чем остальных людей. И пенсию они получают в 2 и более раза больше по другой формуле.
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