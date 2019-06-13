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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1713171417151716

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:53

Ну, да, но почему-то удаляют только мои посты, вопрос, на который я ответил (по поводу того, сколько льготных пенсионеров, во сколько раз больше пенсию они получают и во сколько раз дольше пребывают на пенсии) оставлен, но мой ответ удален. Тем более, что вопроса национальных признаков я, вообще. не касался.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:30

  hxbbgaf написав:Ну, да, но почему-то удаляют только мои посты, вопрос, на который я ответил (по поводу того, сколько льготных пенсионеров, во сколько раз больше пенсию они получают и во сколько раз дольше пребывают на пенсии) оставлен, но мой ответ удален. Тем более, что вопроса национальных признаков я, вообще. не касался.

пан hxbbgaf - з своєї торговлі компакт-дисками - чи платить всі податки в пенсійний фонд?

Потім також буде скаржитись на мінімальну пенсію.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:59

Чому оренда квартири не може коштувати 6-7 т.грн: лендлорд

FYI
http://domik.ua/novosti/chomu-orenda-kvartiri-ne-mozhe-koshtuvati-6-7-tis-grn-poglyad-orendodavcya-n258461.html
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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