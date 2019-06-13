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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:53
Ну, да, но почему-то удаляют только мои посты, вопрос, на который я ответил (по поводу того, сколько льготных пенсионеров, во сколько раз больше пенсию они получают и во сколько раз дольше пребывают на пенсии) оставлен, но мой ответ удален. Тем более, что вопроса национальных признаков я, вообще. не касался.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:30
пан hxbbgaf - з своєї торговлі компакт-дисками - чи платить всі податки в пенсійний фонд?
Потім також буде скаржитись на мінімальну пенсію.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:59
Чому оренда квартири не може коштувати 6-7 т.грн: лендлорд
FYI
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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