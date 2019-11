Додано: Чет 21 лис, 2019 08:32

Вкладчик1234 написав: Каменты под текстом это подтверждают Каменты под текстом это подтверждают



они подтверждают шо глупость и зависть неистребимы они подтверждают шо глупость и зависть неистребимы

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.