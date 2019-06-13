Додано: Чет 21 лис, 2019 09:21

Вкладчик1234 написав: kingkongovets, финансистов и специалистов в сфере не делает. Но они могут выходить на рынок и влиять на обстановку.

Под альтернативами я имел ввиду зарубежные РЖН.

У там нет ни успехов, ни даже попыток финансистов и специалистов в сфере не делает. Но они могут выходить на рынок и влиять на обстановку.Под альтернативами я имел ввиду зарубежные РЖН.У там нет ни успехов, ни даже попыток

да тут каждый второй теоретический финансист и потенциальный инвестор и каждый первый гастрик талдычат о том шо у киевского бетона нет перспектив и от него надо срочно избавляться и нырять в бетон кракова и прочих щуцынов и быдгощей, вот только ни одной истории успеха об этом мы пока не услышалии недвига там дорогая, и рентабельность низкая, и законы драконовские - странная какая то альтернатива - не?зы: а про "выходить на рынок и влиять на обстановку" это вы верно заметили - призовой фонд сам себя не создаст