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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:59
Чому оренда квартири не може коштувати 6-7 т.грн: лендлорд
FYI
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 21 лис, 2019 08:07
Это ж мнение "многопенисного".
Ещё бы у риелтора мнение спросили
Каменты под текстом это подтверждают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 21 лис, 2019 08:32
они подтверждают шо глупость и зависть неистребимы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лис, 2019 08:48
А также желание вложиться и напрягаться по-минимуму, и рубить капустку по максимуму с первого дня
И в защиту идут 100500 аргументов, почему иначе никак нельзя
Про сроки окупаемости, доходность и т.п. на альтернативных рынках - скромно умалчивают
Оффтоп закончил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 21 лис, 2019 08:58
зы: тут в принципе и добавить нечего, но я закончу цитатой бига - "если аренда недвижимости это так легко просто, то почему так мало людей занимаются этим?"
если не секрет - на каким альтернативном рынке вы процветаете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лис, 2019 09:01
Относительно недавно это было справедливо.
Но уже сейчас темами типа "взять ипотеку и пусть арендаторы её выплачивают", или нарезать из однушки 3 "студии" под сдачу - интересуются даже разнорабочие
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 21 лис, 2019 09:11
ну так судя по составу участников этого форума и уровня, на котором некоторые форумчане ведут дискуссии - разнорабочие и финансами активно интересуются и даже пользуются здесь популярностью, их аргументы и идеи находят широкий отклик в массах- но это еще не делает из них финансистов
так на каком альтернативном рынке вы добились успеха?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лис, 2019 09:16
kingkongovets, финансистов и специалистов в сфере не делает. Но они могут выходить на рынок и влиять на обстановку.
Под альтернативами я имел ввиду зарубежные РЖН.
У там нет ни успехов, ни даже попыток
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 21 лис, 2019 09:21
да тут каждый второй теоретический финансист и потенциальный инвестор и каждый первый гастрик талдычат о том шо у киевского бетона нет перспектив и от него надо срочно избавляться и нырять в бетон кракова и прочих щуцынов и быдгощей, вот только ни одной истории успеха об этом мы пока не услышали
и недвига там дорогая, и рентабельность низкая, и законы драконовские - странная какая то альтернатива - не?
зы: а про "выходить на рынок и влиять на обстановку" это вы верно заметили - призовой фонд сам себя не создаст
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:56
"Якщо чистильник взуття розказує клієнту, акції якого підприємства слід купляти - значить, економічна криза не за горами", По моєму, автор Генрі Форд.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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