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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 68
Виросли більш як на 50%
19%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 04:30

  Frant написав:
  Вкладчик1234 написав:
  kingkongovets написав:зы: тут в принципе и добавить нечего, но я закончу цитатой бига - "если аренда недвижимости это так легко просто, то почему так мало людей занимаются этим?"

Относительно недавно это было справедливо.
Но уже сейчас темами типа "взять ипотеку и пусть арендаторы её выплачивают", или нарезать из однушки 3 "студии" под сдачу - интересуются даже разнорабочие

"Якщо чистильник взуття розказує клієнту, акції якого підприємства слід купляти - значить, економічна криза не за горами", По моєму, автор Генрі Форд.


Морган или Кеннеди. Вообще, есть мнение, что история выдумана. Просто и тот и другой распродали акции накануне обвала, положившего начало Великой депрессии.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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