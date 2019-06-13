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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 04:30
Frant написав: Вкладчик1234 написав: kingkongovets написав:
зы: тут в принципе и добавить нечего, но я закончу цитатой бига - "если аренда недвижимости это так легко просто, то почему так мало людей занимаются этим?"
Относительно недавно это было справедливо.
Но уже сейчас темами типа "взять ипотеку и пусть арендаторы её выплачивают", или нарезать из однушки 3 "студии" под сдачу - интересуются даже разнорабочие
"Якщо чистильник взуття розказує клієнту, акції якого підприємства слід купляти - значить, економічна криза не за горами", По моєму, автор Генрі Форд.
Морган или Кеннеди. Вообще, есть мнение, что история выдумана. Просто и тот и другой распродали акции накануне обвала, положившего начало Великой депрессии.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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