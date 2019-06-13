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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1713171417151716

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 68
Виросли більш як на 50%
19%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные. Мне кажется, что в более эконом сегменте домов если попробовать сделать ремонт под себя, то с лёгкостью можно перешагнуть цену квартиры. Теперь я понимаю что ряд ремонтов сделанных в 15-17 годах были сделаны "за даром". С уверенностью могу сказать, что в категории ремонт "бизнес класса" уложится в 20 куе практически невозможно. У меня от некоторыхцен крыша съезжает. Попросил прайс от электрика, ошалел немного, спросил не уху ли ел он? Ответ прост и лаконичен -"если дорого, то не нанимайте, а если согласитесь, то на конец декабря вас поставлю. Просто пздц.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:51

  hume написав:Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные

Рахував для себе - тільки ремонт буде відбиватись 3 роки, якщо є можливість продати - ІМХО краще продати
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:10

  dinozavrik написав:
  hume написав:Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные

Рахував для себе - тільки ремонт буде відбиватись 3 роки, якщо є можливість продати - ІМХО краще продати

Я как не делал ремонт, он всегда отбивался от двух до трех лет. Меньше можно сыграть только в ремонте от аркады, или дбк. Вопрос в том сколько ваш ремонт проходит. Как то делал ремонт, по просчетам на он отбивался бы 2,5 года. Первый же арендатор снимал её два года, квартира была просто в идеальном состоянии, но это исключение скорее. Как то уже высказывал наблюдения, что квартиры бизнес класса убиваются меньше, чем обычные. Арендаторы больше работают, чаще уезжают отдыхать, чаще питаются вне дома, все погодовно с домработницами. В экономе всё наоборот. Сейчас бизнес класс не востребован вообще.

На данный момент с нынешними ценами как бы вписаться хотя бы в три года.

Ради прикола смотрел инсталляцию геберит у одного и того же поставщика при одинаковом курсе с разницой в 2 5 года Разница в 20%. И так, лять, на всём. От сухих смесей до мягкой мебели.

Я как то забрал диван в делавега в 2015 году(может кто знает, довольно интересная мягкая мебель киевский мебельщиков) за 500 баксов, теперь его же мне напаривают за 900 уе. Короче, последнее время посвятил изучению цен на строителей, отделочные материалы, мебель. Короче, грусть печаль меня съедает. Объект интересный, а обделать его пздц дорого.
hume
 
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