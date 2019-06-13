Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:10

dinozavrik написав: hume написав: Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные

Рахував для себе - тільки ремонт буде відбиватись 3 роки, якщо є можливість продати - ІМХО краще продати Рахував для себе - тільки ремонт буде відбиватись 3 роки, якщо є можливість продати - ІМХО краще продати

Я как не делал ремонт, он всегда отбивался от двух до трех лет. Меньше можно сыграть только в ремонте от аркады, или дбк. Вопрос в том сколько ваш ремонт проходит. Как то делал ремонт, по просчетам на он отбивался бы 2,5 года. Первый же арендатор снимал её два года, квартира была просто в идеальном состоянии, но это исключение скорее. Как то уже высказывал наблюдения, что квартиры бизнес класса убиваются меньше, чем обычные. Арендаторы больше работают, чаще уезжают отдыхать, чаще питаются вне дома, все погодовно с домработницами. В экономе всё наоборот. Сейчас бизнес класс не востребован вообще.На данный момент с нынешними ценами как бы вписаться хотя бы в три года.Ради прикола смотрел инсталляцию геберит у одного и того же поставщика при одинаковом курсе с разницой в 2 5 года Разница в 20%. И так, лять, на всём. От сухих смесей до мягкой мебели.Я как то забрал диван в делавега в 2015 году(может кто знает, довольно интересная мягкая мебель киевский мебельщиков) за 500 баксов, теперь его же мне напаривают за 900 уе. Короче, последнее время посвятил изучению цен на строителей, отделочные материалы, мебель. Короче, грусть печаль меня съедает. Объект интересный, а обделать его пздц дорого.