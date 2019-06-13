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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:46
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные. Мне кажется, что в более эконом сегменте домов если попробовать сделать ремонт под себя, то с лёгкостью можно перешагнуть цену квартиры. Теперь я понимаю что ряд ремонтов сделанных в 15-17 годах были сделаны "за даром". С уверенностью могу сказать, что в категории ремонт "бизнес класса" уложится в 20 куе практически невозможно. У меня от некоторыхцен крыша съезжает. Попросил прайс от электрика, ошалел немного, спросил не уху ли ел он? Ответ прост и лаконичен -"если дорого, то не нанимайте, а если согласитесь, то на конец декабря вас поставлю. Просто пздц.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:51
Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:10
Я как не делал ремонт, он всегда отбивался от двух до трех лет. Меньше можно сыграть только в ремонте от аркады, или дбк. Вопрос в том сколько ваш ремонт проходит. Как то делал ремонт, по просчетам на он отбивался бы 2,5 года. Первый же арендатор снимал её два года, квартира была просто в идеальном состоянии, но это исключение скорее. Как то уже высказывал наблюдения, что квартиры бизнес класса убиваются меньше, чем обычные. Арендаторы больше работают, чаще уезжают отдыхать, чаще питаются вне дома, все погодовно с домработницами. В экономе всё наоборот. Сейчас бизнес класс не востребован вообще.
На данный момент с нынешними ценами как бы вписаться хотя бы в три года.
Ради прикола смотрел инсталляцию геберит у одного и того же поставщика при одинаковом курсе с разницой в 2 5 года Разница в 20%. И так, лять, на всём. От сухих смесей до мягкой мебели.
Я как то забрал диван в делавега в 2015 году(может кто знает, довольно интересная мягкая мебель киевский мебельщиков) за 500 баксов, теперь его же мне напаривают за 900 уе. Короче, последнее время посвятил изучению цен на строителей, отделочные материалы, мебель. Короче, грусть печаль меня съедает. Объект интересный, а обделать его пздц дорого.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 23:04
А вы имеете дело со сдачей в аренду бизнесс-класса?
Сколько примерно его аренда и как вы оцениваете его цену сейчас в арендах(150-180-...)?
У всех этот сегмент сейчас в ...опе или в кое каких локациях типа НЛ и РТ его всё таки неплохо(без простоев и по приемлемой цене 0.6-0.8% от цены квартиры) снимают и надолго?
Додано: Суб 23 лис, 2019 00:24
Ситуция настолько интересная, что есть места которые держатся довольно бодро. Всё это из новых, типа нл, рт и прочие. Остальной же бизнес класс болтается в пределах 15-17кгрн за однухи, до 20-24кгрн за двухи. Я уже говорил про парадокс, что квартира в украинке соседкой сдалась за 9,5 кгрн. Квартира без кондёра, и всей прочей лабуды, от гулливера 50 км. А квартиры во временах года, изумрудном построенные при юще, то есть по 100 метров, в 3 км от гулливера .двушки сдаются за 20 кгрн со всем фаршем. Квартиры в министерском на выезде из киева по 14 кгрн, а в центре такие же однухи по 17-19кгрн. Рынок вообще непонятный. Лучшее это убогие однухи на окраине, то на что сделал ставку трибека.
Если сделаю ремонт про который говорю может и выйду на 110 аренд без учета простоя, но квартира покупалась на перепродажу.
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