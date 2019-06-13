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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1713171417151716

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 68
Виросли більш як на 50%
19%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные. Мне кажется, что в более эконом сегменте домов если попробовать сделать ремонт под себя, то с лёгкостью можно перешагнуть цену квартиры. Теперь я понимаю что ряд ремонтов сделанных в 15-17 годах были сделаны "за даром". С уверенностью могу сказать, что в категории ремонт "бизнес класса" уложится в 20 куе практически невозможно. У меня от некоторыхцен крыша съезжает. Попросил прайс от электрика, ошалел немного, спросил не уху ли ел он? Ответ прост и лаконичен -"если дорого, то не нанимайте, а если согласитесь, то на конец декабря вас поставлю. Просто пздц.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:51

  hume написав:Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные

Рахував для себе - тільки ремонт буде відбиватись 3 роки, якщо є можливість продати - ІМХО краще продати
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:10

  dinozavrik написав:
  hume написав:Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные

Рахував для себе - тільки ремонт буде відбиватись 3 роки, якщо є можливість продати - ІМХО краще продати

Я как не делал ремонт, он всегда отбивался от двух до трех лет. Меньше можно сыграть только в ремонте от аркады, или дбк. Вопрос в том сколько ваш ремонт проходит. Как то делал ремонт, по просчетам на он отбивался бы 2,5 года. Первый же арендатор снимал её два года, квартира была просто в идеальном состоянии, но это исключение скорее. Как то уже высказывал наблюдения, что квартиры бизнес класса убиваются меньше, чем обычные. Арендаторы больше работают, чаще уезжают отдыхать, чаще питаются вне дома, все погодовно с домработницами. В экономе всё наоборот. Сейчас бизнес класс не востребован вообще.

На данный момент с нынешними ценами как бы вписаться хотя бы в три года.

Ради прикола смотрел инсталляцию геберит у одного и того же поставщика при одинаковом курсе с разницой в 2 5 года Разница в 20%. И так, лять, на всём. От сухих смесей до мягкой мебели.

Я как то забрал диван в делавега в 2015 году(может кто знает, довольно интересная мягкая мебель киевский мебельщиков) за 500 баксов, теперь его же мне напаривают за 900 уе. Короче, последнее время посвятил изучению цен на строителей, отделочные материалы, мебель. Короче, грусть печаль меня съедает. Объект интересный, а обделать его пздц дорого.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 23:04

    hume
    А вы имеете дело со сдачей в аренду бизнесс-класса?
    Сколько примерно его аренда и как вы оцениваете его цену сейчас в арендах(150-180-...)?
    У всех этот сегмент сейчас в ...опе или в кое каких локациях типа НЛ и РТ его всё таки неплохо(без простоев и по приемлемой цене 0.6-0.8% от цены квартиры) снимают и надолго?
    барабашов
     
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    Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:24

      барабашов написав:
      hume
      А вы имеете дело со сдачей в аренду бизнесс-класса?
      Сколько примерно его аренда и как вы оцениваете его цену сейчас в арендах(150-180-...)?
      У всех этот сегмент сейчас в ...опе или в кое каких локациях типа НЛ и РТ его всё таки неплохо(без простоев и по приемлемой цене 0.6-0.8% от цены квартиры) снимают и надолго?

      Ситуция настолько интересная, что есть места которые держатся довольно бодро. Всё это из новых, типа нл, рт и прочие. Остальной же бизнес класс болтается в пределах 15-17кгрн за однухи, до 20-24кгрн за двухи. Я уже говорил про парадокс, что квартира в украинке соседкой сдалась за 9,5 кгрн. Квартира без кондёра, и всей прочей лабуды, от гулливера 50 км. А квартиры во временах года, изумрудном построенные при юще, то есть по 100 метров, в 3 км от гулливера .двушки сдаются за 20 кгрн со всем фаршем. Квартиры в министерском на выезде из киева по 14 кгрн, а в центре такие же однухи по 17-19кгрн. Рынок вообще непонятный. Лучшее это убогие однухи на окраине, то на что сделал ставку трибека.

      Если сделаю ремонт про который говорю может и выйду на 110 аренд без учета простоя, но квартира покупалась на перепродажу.
      hume
       
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      Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 06:28

        hume написав:Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные. Мне кажется, что в более эконом сегменте домов если попробовать сделать ремонт под себя, то с лёгкостью можно перешагнуть цену квартиры. Теперь я понимаю что ряд ремонтов сделанных в 15-17 годах были сделаны "за даром". С уверенностью могу сказать, что в категории ремонт "бизнес класса" уложится в 20 куе практически невозможно. У меня от некоторыхцен крыша съезжает. Попросил прайс от электрика, ошалел немного, спросил не уху ли ел он? Ответ прост и лаконичен -"если дорого, то не нанимайте, а если согласитесь, то на конец декабря вас поставлю. Просто пздц.


      Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.
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      rjkz
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      Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 08:46

        rjkz написав:Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.

      Какие работы в эту сумму входили?
      _Mykola_
       
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      Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 10:54

      Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

      Нужно искать дешевле. Если нет своего проверенного электрика, нужно не соглашаться на первого «кабанчика», а провести кастинг, хотя бы 3 разных электрика, посмотреть их работу и запросить цены по обьекту.


      Плюс электрики - что если она не совсем ногами разведена, то все равно будет работать, и ее не видно.

      Если уже совсем ж.опа будет (в чем я сомневаюсь), то можно будет квартиру продать, и на цену продажи даже самая овняная электрика не повлияет.
      investorkiev
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      Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:12

        hume написав:Ради прикола смотрел инсталляцию геберит у одного и того же поставщика при одинаковом курсе с разницой в 2 5 года Разница в 20%. И так, лять, на всём. От сухих смесей до мягкой мебели.


      Я говорю своему основному поставщику что ж ты делаешь, ты прайс в евро как по 32 поставил так и не менял, а какой курс на дворе видел?
      Говорит, затраты выросли неимоверно. Ходят и доят, доят и ходят, каждый приход в большой магазин мин 100К правда хорошо, что гривен. Ходят на склады, ходят везде, невероятная активность.
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      Пля, оштрафовали за то, что там написано kWh/h.
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      Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:39

        rjkz написав:
        hume написав:Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные. Мне кажется, что в более эконом сегменте домов если попробовать сделать ремонт под себя, то с лёгкостью можно перешагнуть цену квартиры. Теперь я понимаю что ряд ремонтов сделанных в 15-17 годах были сделаны "за даром". С уверенностью могу сказать, что в категории ремонт "бизнес класса" уложится в 20 куе практически невозможно. У меня от некоторыхцен крыша съезжает. Попросил прайс от электрика, ошалел немного, спросил не уху ли ел он? Ответ прост и лаконичен -"если дорого, то не нанимайте, а если согласитесь, то на конец декабря вас поставлю. Просто пздц.


      Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.


      Де ви берете таких електриків??? Вони до вас приїжджають на Ламборджіні чи Лексусі???

      Що вам потрібно від них?
      Стіни проштробити, завести кабель, зробити розетки, освітлення, змонтувати запобіжники і УЗО???
      Чи ви плануєте поставити автоматичні пнєвмогідроприводи на всі двері і вентилі, з фотоелементами і аварійною системою живлення???

      Ось адекватні і тямущі дядьки-електрики з ДВРЗ, де я жив колись і наймав їх (пару років назад):
      0685745233
      0988571137
      Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
      Frant
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