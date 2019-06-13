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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 лис, 2019 12:51
_Mykola_ написав: rjkz написав:
Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.
Какие работы в эту сумму входили?
Можливо, то електрик-інженер з купою дипломів? Який закінчив Масачусетський технологічний, працює по ISO 9001 , має купу сертифікатів, щорічно проходить в Америці чи Німеччині курси, як правильно розетки ставити і штробити стіни? Який знає не тільки закони Ома і Джоуля-Ленца, а й принцип Гейзенберга і постулати Бора??? Який може самостійно вивести теорему Коші і порахувати площу октододекаедра???
Тому й вимагає достойної зарплати собі))) Дехто , очевидно, платить ! Тому - некуй скаржитись нашому панству!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:26
Именно на электрике и сантехнике никогда умные люди не экономят. Не нанимают с кабанчика, не проводят кастинг. Экономить можно на малярах, но вот незадача электрику и сантехнику не видно, а малярку видно.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:31
rjkz написав:
[
Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.
Что за работы?
Пс
Я в 16ом в вудхарт брал паркет, с поклейкой на бостик под ключ заплатил 1100 грн квадрат. Сейчас тот же набор заряжают около 2х кгрн.
Ппс
Хорошие сантех и электрики рисуют цены оч достойные, только те мастера которые правильные. Как то зашёл на объект по соседству, )) "сантехник" разводит металопласт. Подозреваю недорого
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Додано: Суб 23 лис, 2019 14:33
hume написав: rjkz написав:
[
Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.
Что за работы?
Пс
Я в 16ом в вудхарт брал паркет, с поклейкой на бостик под ключ заплатил 1100 грн квадрат. Сейчас тот же набор заряжают около 2х кгрн.
Ппс
Хорошие сантех и электрики рисуют цены оч достойные, только те мастера которые правильные. Как то зашёл на объект по соседству, )) "сантехник" разводит металопласт. Подозреваю недорого
покупать "в лоб" под аренду - это неоправдано дорого. Нужно покупать распродажные остатки, сп@жженое работниками со складов, контрабас и т.д.
Из последнего: набор мебели в санузел (умывальник с тумбой, пенал, шкафчик с зеркалом и типа комод) в инете определенного производителя стоит 1000у.е., в магазах - еще дороже, 1300 пимерно.
Я у сотрудников фирмы купила типа "выставочный образец" (а по факту стыренное) за 300 у.е, плюс за 800 грн мне его кабанчик собрал, повесил, подмарафетил немного в одном месте (видимо когда везли ударили).
Где искать? ОЛХ, чаты новостроек, пром.юа, по знакомым и рекомендациям.
Иначе ремонт вам встанет так дорого, что жалко сдавать будет.
Но на это нужно время и желание.
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