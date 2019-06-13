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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1714171517161717

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 68
Виросли більш як на 50%
19%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 12:51

Суперпупер-електрики

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.

Какие работы в эту сумму входили?

Можливо, то електрик-інженер з купою дипломів? Який закінчив Масачусетський технологічний, працює по ISO 9001 , має купу сертифікатів, щорічно проходить в Америці чи Німеччині курси, як правильно розетки ставити і штробити стіни? Який знає не тільки закони Ома і Джоуля-Ленца, а й принцип Гейзенберга і постулати Бора??? Який може самостійно вивести теорему Коші і порахувати площу октододекаедра???

Тому й вимагає достойної зарплати собі))) Дехто , очевидно, платить ! Тому - некуй скаржитись нашому панству!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

А Франт говорил что не препод в ВУЗе :)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Именно на электрике и сантехнике никогда умные люди не экономят. Не нанимают с кабанчика, не проводят кастинг. Экономить можно на малярах, но вот незадача электрику и сантехнику не видно, а малярку видно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:31

  rjkz написав:[

Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.

Что за работы?

Пс
Я в 16ом в вудхарт брал паркет, с поклейкой на бостик под ключ заплатил 1100 грн квадрат. Сейчас тот же набор заряжают около 2х кгрн.
Ппс
Хорошие сантех и электрики рисуют цены оч достойные, только те мастера которые правильные. Как то зашёл на объект по соседству, )) "сантехник" разводит металопласт. Подозреваю недорого :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 14:33

  hume написав:
  rjkz написав:[

Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.

Что за работы?

Пс
Я в 16ом в вудхарт брал паркет, с поклейкой на бостик под ключ заплатил 1100 грн квадрат. Сейчас тот же набор заряжают около 2х кгрн.
Ппс
Хорошие сантех и электрики рисуют цены оч достойные, только те мастера которые правильные. Как то зашёл на объект по соседству, )) "сантехник" разводит металопласт. Подозреваю недорого :mrgreen:


покупать "в лоб" под аренду - это неоправдано дорого. Нужно покупать распродажные остатки, сп@жженое работниками со складов, контрабас и т.д.

Из последнего: набор мебели в санузел (умывальник с тумбой, пенал, шкафчик с зеркалом и типа комод) в инете определенного производителя стоит 1000у.е., в магазах - еще дороже, 1300 пимерно.
Я у сотрудников фирмы купила типа "выставочный образец" (а по факту стыренное) за 300 у.е, плюс за 800 грн мне его кабанчик собрал, повесил, подмарафетил немного в одном месте (видимо когда везли ударили).

Где искать? ОЛХ, чаты новостроек, пром.юа, по знакомым и рекомендациям.

Иначе ремонт вам встанет так дорого, что жалко сдавать будет.
Но на это нужно время и желание.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:22

  investorkiev написав:[quote
Где искать? ОЛХ, чаты новостроек, пром.юа, по знакомым и рекомендациям.

Иначе ремонт вам встанет так дорого, что жалко сдавать будет.
Но на это нужно время и желание.

Мы говорим не о тумбах, мебели и прочей чепухе которую млжно заменить за 1 день, а о том, что закладывается возможно на десятилетия. И здесь я предпочту переплатить условных 200-300 баксов, но знать что всё ок. А не сэкономить 100, а потом смотреть помехи в телеке при включенном свете, так как электрик оказался довбойобом.

А мебель и другая чепуха сегодня одна, а завтра другая.

Даже бы в жлобэкономе не экономил на коммуникациях.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:45

  investorkiev написав:А Франт говорил что не препод в ВУЗе :)

Ще раз, для особливо тууупих.
Щодного дня я не працював викладачем у ВУЗі.
Міг би, так. Проте ЗП 10 000 - 12 000 грн - якось не надихає на такі подвиги.

Натаха, купляти крадені речі - це не достойно людини. Це треба себе не поважати.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 23 лис, 2019 17:40, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:54

  hume написав:
  investorkiev написав:[quote
Где искать? ОЛХ, чаты новостроек, пром.юа, по знакомым и рекомендациям.

Иначе ремонт вам встанет так дорого, что жалко сдавать будет.
Но на это нужно время и желание.

Мы говорим не о тумбах, мебели и прочей чепухе которую млжно заменить за 1 день, а о том, что закладывается возможно на десятилетия. И здесь я предпочту переплатить условных 200-300 баксов, но знать что всё ок. А не сэкономить 100, а потом смотреть помехи в телеке при включенном свете, так как электрик оказался довбойобом.

А мебель и другая чепуха сегодня одна, а завтра другая.

Даже бы в жлобэкономе не экономил на коммуникациях.

Я щось не розумію.
Людина наймає кошерного "правильного" електрика. І плаче, ниє, що справжній електрик коштує, як політ з молодою довгоногою панянкою на Багамські острови через Антарктиду.

Є два варіанти:
1) найняти дядька з "Кабанчика, і контролювати його, і заплатити середню ціну. Звісно, для цього треба самому мати уявлення, як з'єднувати мідь з алюмінієм, і які запобіжники куди ставити.
2) заплатити справжньому суперЕлектрику стільки, скільки той заломить, і перестати плакатись і жалітись на дороговизну))
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:45

Обвал цен? Смотрю на Троещине на Каштановой уже и за 5500, и за 5000 есть однушки.
hxbbgaf
 
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