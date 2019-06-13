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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1715171617171718

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 68
Виросли більш як на 50%
19%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:49

  galadriel написав:
  hxbbgaf написав:
  dir написав:UA ... Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. ... совершенно полноценная однушка... Ванны не сидячие, полноразмерные. ... тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру....

Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.


Не перебор.
В Одессе в то время минимальная цена за хрущ-однушку была $65т.
Я в курсе ещё одной истории когда в Киеве кто-то купил 1к квартирку за $120т в 2007 (мы анализировали ихний кредитный договор на $90т). :shock: :shock: :shock:

P.S. Там такой ппц был, просто вешалка - досрочное погашение возможно, но через ж, аннуитет, ежемесячные платежи около $800-$900, чем всё кончилось - хз.

да ладно, 3К БСП учотки yura_ 100Куе+, правда вже при ВФЯ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:19

  _Mykola_ написав:
  hume написав:
  _Mykola_ написав:[

Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр... :twisted:

Меня особо потешает в современных новостроях категории жильцов которые отлистали за квартиру от 50до 150 куе и с остервенением отстаивают точку зрения, что условные 10 грн это дорого за обслуживание. "А вот через дорогу 541 жэк обслуживает за 7 грн."

Смотря на что эти условные 10 грн идут. Просто платить исходя из того, очень сильно дельги нужны УК или ОССББ, я тоже ВСЕГДА против.

Без расчетов и конкретных подтверждающих документов куда идут деньги. Ибо на словах, это ни о чем. Если есть конкретные статьи расходов которые подтверждают сколько и на что, то вопросов обычно нет.

А то если, условно, показывают расход воды на полив 30 квадратов травки + влажную уборку дома 100-150 кубов воды в месяц круглый год, или потребление электроэнергии на МОП и лифты в 2-3 раза превышающие потреблени в месяц всеми квартирами, или расход тепла на МОП при отсутствии горячего водоснабжения выше чем потребляют квартиры.. то возникают вопросы, а почему так происходит?
И то банальное обоснование надо платить больше, а простой расчет и проверка показаний в итоге показывает, что таких расходов в доме просто нет, а выдумано все чтобы обосновать повышение тарифа. Но таких людей кто бы сделал банальную проверку расходов-доходов по бухгалтерским документам и накладным, как правило один-два на дом, а остальные просто абы потрындеть.

а хіба ОСББ не повинно проходити зовнішній аудит? хоча б щоб потім податкова не сношала
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:23

  kingkongovets написав:
  _Mykola_ написав:Да пофиг кем он был, я его воспринимаю как мера, а при Лене космосе, именно он Делал, а не был свадебным генералом, типа Лени космоса или Кличко, но его в итоге сделали козлом отпущения по майдану.


та да - при попове все строилось и ремонтировалось, а кличко пришел и сразу сам "устал" все мосты и угробил коммунальное хозяйство, при попове и прочих папередниках работавшее как часы
пиариться на открытии новых объектов (сколько там раз "открывали" почтовую площадь?) - оно канешна приятно, только почему именнно при кличко отремонтировано столько мостов, сколько не ремонтировалось ни при одном из меров?
и это не говоря уже о возобновлении строительства (с реальной перспективой сдачи в следующем году) эпичного подольско-воскресенского долгостроя, одновременном сносом и строительством шулявского мостового перехода, наконец то налаженной уборкой снега, массовой реновацией парков, началом решения проблемы незаконных парковок и прочего и прочего
но некоторые видят лишь то шо при космосе им по звонку мотор в лифте поменяли, а то шо снег всю зиму лежал неубранный и земля дерибанилась направо и налево (последствия чего мы и наблюдаем сейчас) - так то пох

ага хіпстерький піший міст із браком важливіше транспортних розв"язок,
боксьор ввійде в анали як мер при якому не побудували жодної нової ст. метро
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:26

  kingkongovets написав:
  _Mykola_ написав:Незапланированные расходы идут отдельной статьей, но они по факту тоже должны быть документально подтверждены, чеками, накладными и пр..


улыбнуло :mrgreen:

тобто голова осбб наймає сантєхніка біля ж.д. вокзала і платить кешем?
ККЦ, ти ж топиш "за цивілізований мір", а як до діла "кеш рєшаєт"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:29

  hxbbgaf написав:
  kingkongovets написав:
  hxbbgaf написав:А кто не популисты? У вас есть идея, за кого надо было голосовать последние лет 25? По-моему, там всегда одни ворюги, других не пускают. Последний раз, когда был Выбор, это в 91-м, когда не выбрали Черновола. Потом выбора не было...


идея у меня есть - право голоса должны иметь лишь налогоплательщики начиная с определенного уровня, шоп отсечь вечно недовольных нищебродов, падких на подкупы и обещания шары, но это увы недостижимая мечта

Есть пример, в какой стране такое есть? К примеру, лишают голоса пенсионеров, которые всю жизнь пропахали и проплатили взносы и уже не могут.
Вот Зелю выбрала, в основном, молодежь и что в итоге? Те же ворюги и лоббисты и как бы еще не предатели.
Лучше озадачьтесь тем, куда эти налоги идут, что вы платите. Львиная доля там совсем не на нищебродов, а на деребан, на молодых пенсионеров-ментов 38-летних, на квартиры на шару прокурорам и т.д.

кстаті, чому ці безхатченки не орендують скажімо "муніципальний фонд" а отримають задармо (як при совку) ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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