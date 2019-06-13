hume написав: _Mykola_ написав: [



Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр... Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр...

Меня особо потешает в современных новостроях категории жильцов которые отлистали за квартиру от 50до 150 куе и с остервенением отстаивают точку зрения, что условные 10 грн это дорого за обслуживание. "А вот через дорогу 541 жэк обслуживает за 7 грн." Меня особо потешает в современных новостроях категории жильцов которые отлистали за квартиру от 50до 150 куе и с остервенением отстаивают точку зрения, что условные 10 грн это дорого за обслуживание. "А вот через дорогу 541 жэк обслуживает за 7 грн."

Смотря на что эти условные 10 грн идут. Просто платить исходя из того, очень сильно дельги нужны УК или ОССББ, я тоже ВСЕГДА против.Без расчетов и конкретных подтверждающих документов куда идут деньги. Ибо на словах, это ни о чем. Если есть конкретные статьи расходов которые подтверждают сколько и на что, то вопросов обычно нет.А то если, условно, показывают расход воды на полив 30 квадратов травки + влажную уборку дома 100-150 кубов воды в месяц круглый год, или потребление электроэнергии на МОП и лифты в 2-3 раза превышающие потреблени в месяц всеми квартирами, или расход тепла на МОП при отсутствии горячего водоснабжения выше чем потребляют квартиры.. то возникают вопросы, а почему так происходит?И то банальное обоснование надо платить больше, а простой расчет и проверка показаний в итоге показывает, что таких расходов в доме просто нет, а выдумано все чтобы обосновать повышение тарифа. Но таких людей кто бы сделал банальную проверку расходов-доходов по бухгалтерским документам и накладным, как правило один-два на дом, а остальные просто абы потрындеть.