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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:49
galadriel написав: hxbbgaf написав: dir написав:UA
... Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. ... совершенно полноценная однушка... Ванны не сидячие, полноразмерные. ... тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру....
Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.
Не перебор.
В Одессе в то время минимальная цена за хрущ-однушку была $65т.
Я в курсе ещё одной истории когда в Киеве кто-то купил 1к квартирку за $120т в 2007 (мы анализировали ихний кредитный договор на $90т).
P.S. Там такой ппц был, просто вешалка - досрочное погашение возможно, но через ж, аннуитет, ежемесячные платежи около $800-$900, чем всё кончилось - хз.
да ладно, 3К БСП учотки yura_ 100Куе+, правда вже при ВФЯ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:19
_Mykola_ написав: hume написав: _Mykola_ написав:
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Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр...
Меня особо потешает в современных новостроях категории жильцов которые отлистали за квартиру от 50до 150 куе и с остервенением отстаивают точку зрения, что условные 10 грн это дорого за обслуживание. "А вот через дорогу 541 жэк обслуживает за 7 грн."
Смотря на что эти условные 10 грн идут. Просто платить исходя из того, очень сильно дельги нужны УК или ОССББ, я тоже ВСЕГДА против.
Без расчетов и конкретных подтверждающих документов куда идут деньги. Ибо на словах, это ни о чем. Если есть конкретные статьи расходов которые подтверждают сколько и на что, то вопросов обычно нет.
А то если, условно, показывают расход воды на полив 30 квадратов травки + влажную уборку дома 100-150 кубов воды в месяц круглый год, или потребление электроэнергии на МОП и лифты в 2-3 раза превышающие потреблени в месяц всеми квартирами, или расход тепла на МОП при отсутствии горячего водоснабжения выше чем потребляют квартиры.. то возникают вопросы, а почему так происходит?
И то банальное обоснование надо платить больше, а простой расчет и проверка показаний в итоге показывает, что таких расходов в доме просто нет, а выдумано все чтобы обосновать повышение тарифа. Но таких людей кто бы сделал банальную проверку расходов-доходов по бухгалтерским документам и накладным, как правило один-два на дом, а остальные просто абы потрындеть.
а хіба ОСББ не повинно проходити зовнішній аудит? хоча б щоб потім податкова не сношала
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:23
kingkongovets написав: _Mykola_ написав:
Да пофиг кем он был, я его воспринимаю как мера, а при Лене космосе, именно он Делал, а не был свадебным генералом, типа Лени космоса или Кличко, но его в итоге сделали козлом отпущения по майдану.
та да - при попове все строилось и ремонтировалось, а кличко пришел и сразу сам "устал" все мосты и угробил коммунальное хозяйство, при попове и прочих папередниках работавшее как часы
пиариться на открытии новых объектов (сколько там раз "открывали" почтовую площадь?) - оно канешна приятно, только почему именнно при кличко отремонтировано столько мостов, сколько не ремонтировалось ни при одном из меров?
и это не говоря уже о возобновлении строительства (с реальной перспективой сдачи в следующем году) эпичного подольско-воскресенского долгостроя, одновременном сносом и строительством шулявского мостового перехода, наконец то налаженной уборкой снега, массовой реновацией парков, началом решения проблемы незаконных парковок и прочего и прочего
но некоторые видят лишь то шо при космосе им по звонку мотор в лифте поменяли, а то шо снег всю зиму лежал неубранный и земля дерибанилась направо и налево (последствия чего мы и наблюдаем сейчас) - так то пох
ага хіпстерький піший міст із браком важливіше транспортних розв"язок,
боксьор ввійде в анали як мер при якому не побудували жодної нової ст. метро
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:26
kingkongovets написав: _Mykola_ написав:
Незапланированные расходы идут отдельной статьей, но они по факту тоже должны быть документально подтверждены, чеками, накладными и пр.
.
улыбнуло
тобто голова осбб наймає сантєхніка біля ж.д. вокзала і платить кешем?
ККЦ, ти ж топиш "за цивілізований мір", а як до діла "кеш рєшаєт"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:29
hxbbgaf написав: kingkongovets написав: hxbbgaf написав:
А кто не популисты? У вас есть идея, за кого надо было голосовать последние лет 25? По-моему, там всегда одни ворюги, других не пускают. Последний раз, когда был Выбор, это в 91-м, когда не выбрали Черновола. Потом выбора не было...
идея у меня есть - право голоса должны иметь лишь налогоплательщики начиная с определенного уровня, шоп отсечь вечно недовольных нищебродов, падких на подкупы и обещания шары, но это увы недостижимая мечта
Есть пример, в какой стране такое есть? К примеру, лишают голоса пенсионеров, которые всю жизнь пропахали и проплатили взносы и уже не могут.
Вот Зелю выбрала, в основном, молодежь и что в итоге? Те же ворюги и лоббисты и как бы еще не предатели.
Лучше озадачьтесь тем, куда эти налоги идут, что вы платите. Львиная доля там совсем не на нищебродов, а на деребан, на молодых пенсионеров-ментов 38-летних, на квартиры на шару прокурорам и т.д.
кстаті, чому ці безхатченки не орендують скажімо "муніципальний фонд" а отримають задармо (як при совку) ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:40
stas_rst написав: kingkongovets написав:
реальные действия - мост обещают до конца года запустить и его строительство (и предварительный снос старого) широко освещается
вважаю за потрібне втрутитись ... до нового року 2021 - можливо ... СТОЇТЬ усе ... про роботу довгола (з"їзди і два рівні - глухо, корпус більшовика "під снос" - у судах і перспектив не видно) ... щодня там проїжджаю ... після 7.20 ранку - тянунчки до Дачної і повороту з Чайок в сторону Києва ... жах, а не Шулявка. Інколи, виїхавши о 7.00 на Брест-Литовське, тягнусь до Шулявки годину, а то й довше ... якщо аварія в два ряди - 2-3 години в центр від знаку "Київ". Але паралельна біда - Курбаса вздовж швидкісного ... це яким дебілом треба було бути, щоб одночасно розвалити дві західних магістралі в центр столиці ??? Крапка
боксером, нє?
там ще про шви на мості Патона є тема, що по чуть-чуть, розтягують задоволення... вобщєм "Вєталя - маладєц, Вєталя - луччє всєх"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:48
kingkongovets написав: stas_rst написав: kingkongovets написав:
шо вы конкретно предлагаете?
робити по черзі, а не одночасно ... один за другим, якщо це дві паралельні артерії !!!
краще скажіть, куди варто розглядати з вашого досвіду після Ірпеня ... я теж там 2 роки жив ... 33 км в Центр щодня в одну сторону - дофіга
так если они оба разваливаются - брать грех на душу и ждать когда будут жертвы потому шо бедным вильнолюдям "неудобно" ехать на метро?!
шо касается моего опыта - я в ирпене прожил почти 5 лет в частном доме, потом понял шо это не мое и переехал на оболонь в свежепостроенный оазис, куда переезжать вам не подскажу, т к не знаю ни предпочтений, ни бюджета
одно могу сказать - считаю связку дом в пригороде+авто давно неактуальной при работе в городе, но если уж пригород - рекомендую обратить внимание на вышгород, хотя туда из центра те же +/- 30 км
цікаво на Борщазі на кого міст падає? на пусту платформу чи на ж.д. колію.
так там міст підперли палками і міг ще стояти... а не одоночасно рубати дві транспортні артерії в одному напрямі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:34
Frant написав:
Є ... варіанти:1) найняти дядька з "Кабанчика, і контролювати його, і заплатити середню ціну. Звісно, для цього треба самому мати уявлення, як з'єднувати мідь з алюмінієм, і які запобіжники куди ставити.
ИМХО в данном варианте проще сделать самому
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:38
у муха сегодня оральная диарея?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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