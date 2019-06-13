Додано: Суб 23 лис, 2019 23:24

Bolt написав: Откоменте как действовать в подобной ситуации:

https://pikabu.ru/story/istoriya_o_mutn ... ya_7062090 Откоменте как действовать в подобной ситуации:

Оттуда, вот это я понимаю, комфортный инвестиционный климат!Видимо, Москва - какой-то другой мир. Читаю эти посты про то, как хозяева посторонних людей не могут выселить из собственной квартиры. В Москве могут ночью выкинуть с вещами и действующим договором аренды, и накануне взяв предоплату за месяц вперёд, просто потому что левая нога хозяев так захотела (хозяин пришёл пьяный и решил, что теперь он будет жить здесь, где жили арендаторы). На вызванную полицию договор никакого впечатления не производит, прописки в этой квартире нет - иди, гуляй на все четыре стороны. Какое там предписание о выселении? Спасибо, что ценные вещи не забрали, понаехавшим в такой ситуации сложновато вместо работы и срочных поисков нового жилья бегать по судам и инстанциям, и нанимать адвокатов.