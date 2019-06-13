Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы чего, прикалываетесь? Отваливающиеся обои, ушатанная вусмерть мебель, старые окна, страшная сантехника, а вы радуетесь самому дешёвому холодильнику и бойлеру? У вас если не сорокалетний "Минск", это крутой? Да эти квартиры просто убиты, это даже не эконом, это ультра-эконом для пролетариата
Оттуда, вот это я понимаю, комфортный инвестиционный климат!
Видимо, Москва - какой-то другой мир. Читаю эти посты про то, как хозяева посторонних людей не могут выселить из собственной квартиры. В Москве могут ночью выкинуть с вещами и действующим договором аренды, и накануне взяв предоплату за месяц вперёд, просто потому что левая нога хозяев так захотела (хозяин пришёл пьяный и решил, что теперь он будет жить здесь, где жили арендаторы). На вызванную полицию договор никакого впечатления не производит, прописки в этой квартире нет - иди, гуляй на все четыре стороны. Какое там предписание о выселении? Спасибо, что ценные вещи не забрали, понаехавшим в такой ситуации сложновато вместо работы и срочных поисков нового жилья бегать по судам и инстанциям, и нанимать адвокатов.
Вы чего, прикалываетесь? Отваливающиеся обои, ушатанная вусмерть мебель, старые окна, страшная сантехника, а вы радуетесь самому дешёвому холодильнику и бойлеру? У вас если не сорокалетний "Минск", это крутой? Да эти квартиры просто убиты, это даже не эконом, это ультра-эконом для пролетариата
Фейслес, не тільки для пролетаріата! Для філософів, для пофігістів, для закоханих))) "З милим і в курені рай!". То ви не бачили дійсно вбитих квартир)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців