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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1716171717181719

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 68
Виросли більш як на 50%
19%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  Frant написав:
  hxbbgaf написав:Обвал цен? Смотрю на Троещине на Каштановой уже и за 5500, и за 5000 есть однушки.

Безбалконні "гостінки" , за полями,за лісами?

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-1 ... 1c794b186e
Та не. Балкон, кстати, по такому морозище мало кому и надо - туда носа совать не хочется.


Какой морозище, вы шо, с Африки?
Фотка с объявы просто огонь. Видать, раз она единственная, это лучшее, что можно было сфотографировать, остальное вообще ушатано в *г****
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:44

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-1 ... 1c794b186e
Та не. Балкон, кстати, по такому морозище мало кому и надо - туда носа совать не хочется.


Какой морозище, вы шо, с Африки?
Фотка с объявы просто огонь. Видать, раз она единственная, это лучшее, что можно было сфотографировать, остальное вообще ушатано в *г****


особенно понравилось "без животных и детей". Что они там испортить могут, блин?
Нужно наоборот - накинуть 20% и брать всех желающих.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:59

Вот еще 5500 на той же улице:
https://www.olx.ua/obyavlenie/kashtanov ... 1c794b186e
Даже крутой холодильник и бойлер есть.
38 метров:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-km ... fdef962dca
На Правды:
https://www.olx.ua/obyavlenie/pravdy-pr ... f4f2f45f06
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:15

Откоменте как действовать в подобной ситуации:
https://pikabu.ru/story/istoriya_o_mutn ... ya_7062090
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:17

  investorkiev написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-1 ... 1c794b186e
Та не. Балкон, кстати, по такому морозище мало кому и надо - туда носа совать не хочется.


Какой морозище, вы шо, с Африки?
Фотка с объявы просто огонь. Видать, раз она единственная, это лучшее, что можно было сфотографировать, остальное вообще ушатано в *г****


особенно понравилось "без животных и детей". Что они там испортить могут, блин?
Нужно наоборот - накинуть 20% и брать всех желающих.

Ну що ви всі, неначе голодні вовки , накинулись на пана Hxbbhaf???

Він дійсно небагата людина, боїться морозу і потребує матерьяльної допомоги....Безсовісні!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 23 лис, 2019 23:25, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:23

  Bolt написав:Откоменте как действовать в подобной ситуации:
https://pikabu.ru/story/istoriya_o_mutn ... ya_7062090

Там все написано.
Так і треба діяти.
Тільки швидше!

Взагалі то історія дещо сумнівна. Мешканці чужої квартири не мали жодних прав. Вони не орендарі. Просто ніхто. Жодних документів на квартиру.

Тому їх можна було викинути на мороз з півоберта.

Ще нюанс. Стаття московитська. А московіти, як відомо, народ брехливий.
Здається мені, що то були орендарі без договору. Виник конфлікт з власником, і не захотіли з'їзжати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:Вот еще 5500 на той же улице:
https://www.olx.ua/obyavlenie/kashtanov ... 1c794b186e
Даже крутой холодильник и бойлер есть.
38 метров:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-km ... fdef962dca
На Правды:
https://www.olx.ua/obyavlenie/pravdy-pr ... f4f2f45f06
Вы чего, прикалываетесь? Отваливающиеся обои, ушатанная вусмерть мебель, старые окна, страшная сантехника, а вы радуетесь самому дешёвому холодильнику и бойлеру? У вас если не сорокалетний "Минск", это крутой? Да эти квартиры просто убиты, это даже не эконом, это ультра-эконом для пролетариата
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:24

  Bolt написав:Откоменте как действовать в подобной ситуации:
https://pikabu.ru/story/istoriya_o_mutn ... ya_7062090


Оттуда, вот это я понимаю, комфортный инвестиционный климат!

Видимо, Москва - какой-то другой мир. Читаю эти посты про то, как хозяева посторонних людей не могут выселить из собственной квартиры. В Москве могут ночью выкинуть с вещами и действующим договором аренды, и накануне взяв предоплату за месяц вперёд, просто потому что левая нога хозяев так захотела (хозяин пришёл пьяный и решил, что теперь он будет жить здесь, где жили арендаторы). На вызванную полицию договор никакого впечатления не производит, прописки в этой квартире нет - иди, гуляй на все четыре стороны. Какое там предписание о выселении? Спасибо, что ценные вещи не забрали, понаехавшим в такой ситуации сложновато вместо работы и срочных поисков нового жилья бегать по судам и инстанциям, и нанимать адвокатов.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:27

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Вот еще 5500 на той же улице:
https://www.olx.ua/obyavlenie/kashtanov ... 1c794b186e
Даже крутой холодильник и бойлер есть.
38 метров:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-km ... fdef962dca
На Правды:
https://www.olx.ua/obyavlenie/pravdy-pr ... f4f2f45f06
Вы чего, прикалываетесь? Отваливающиеся обои, ушатанная вусмерть мебель, старые окна, страшная сантехника, а вы радуетесь самому дешёвому холодильнику и бойлеру? У вас если не сорокалетний "Минск", это крутой? Да эти квартиры просто убиты, это даже не эконом, это ультра-эконом для пролетариата

Фейслес, не тільки для пролетаріата!
Для філософів, для пофігістів, для закоханих)))
"З милим і в курені рай!".
То ви не бачили дійсно вбитих квартир)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:33

  Frant написав:
  Bolt написав:Откоменте как действовать в подобной ситуации:
https://pikabu.ru/story/istoriya_o_mutn ... ya_7062090

Там все написано.
Так і треба діяти.
Тільки швидше!

Взагалі то історія дещо сумнівна. Мешканці чужої квартири не мали жодних прав. Вони не орендарі. Просто ніхто. Жодних документів на квартиру.

Тому їх можна було викинути на мороз з півоберта.

Ще нюанс. Стаття московитська. А московіти, як відомо, народ брехливий.
Здається мені, що то були орендарі без договору. Виник конфлікт з власником, і не захотіли з'їзжати.

Там в коментах написано, що то Білорусь, бо в рашці їх би швидко пінком під зад.
Bolt
 
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