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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:14
investorkiev
Так их, так их, Натали!
Сервелат есть - +10%, авокада засохла в углу - +20%, а если вдруг Камчадал недоеденный затесался с прошлого нового года - то все +50% к аренде!!!
Нех обжираться когда Кайен у лендлорда не этого модельного года и на Кирибати он ещё в этом сезоне не поел лангустин отборных!!!
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барабашов
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Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
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