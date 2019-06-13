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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1717171817191720

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 68
Виросли більш як на 50%
19%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:47

Бомбезная мысль!

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investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 01:14

investorkiev
Так их, так их, Натали!
Сервелат есть - +10%, авокада засохла в углу - +20%, а если вдруг Камчадал недоеденный затесался с прошлого нового года - то все +50% к аренде!!!
Нех обжираться когда Кайен у лендлорда не этого модельного года и на Кирибати он ещё в этом сезоне не поел лангустин отборных!!!
барабашов
 
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  #<1 ... 1717171817191720
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