Додано: Нед 24 лис, 2019 04:49

investorkiev написав: Нужно искать дешевле. Если нет своего проверенного электрика, нужно не соглашаться на первого «кабанчика», а провести кастинг, хотя бы 3 разных электрика, посмотреть их работу и запросить цены по обьекту.





Плюс электрики - что если она не совсем ногами разведена, то все равно будет работать, и ее не видно.



Если уже совсем ж.опа будет (в чем я сомневаюсь), то можно будет квартиру продать, и на цену продажи даже самая овняная электрика не повлияет. Нужно искать дешевле. Если нет своего проверенного электрика, нужно не соглашаться на первого «кабанчика», а провести кастинг, хотя бы 3 разных электрика, посмотреть их работу и запросить цены по обьекту.Плюс электрики - что если она не совсем ногами разведена, то все равно будет работать, и ее не видно.Если уже совсем ж.опа будет (в чем я сомневаюсь), то можно будет квартиру продать, и на цену продажи даже самая овняная электрика не повлияет.

Мой друг когда-то по безденежью сам делал ремонт. С электрикой такого наваял, что в конечном счете решил продать квартиру, чтобы не делать ремонт заново. Наскручивал люминий с медью, запустил в одном пучке коаксиал с 220. Все получилось очень броско, но не надолго.Когда-то я электрика так подбирал месяца 3. Приходили разные люди, называли разные цены. Из нормальных, был электрик с ТММ, дорого и отказался работать по бетону. Самую низкую цену, сразу взялись и сделали 70 м2 квартиру за 2,5 дня, были электрики ДУСи. Тогда еще сварочников для проводов ни у кого не было - у них был. Сделали проект, все привязки. точка 3 бакса была, штробление бетона, разводка проводов, в эту цену входила. За блок автоматов что-то порядка то-ли 10 то-ли 30 бакосов взяли. Жаль на пенсию вышли и потом как я их ни пытался заманить - никак. Ни за какие деньги.В 2008 поставил электрика на 2 квартиры сразу - 2 недели провода разводил по 12 баксов за точку плюс отдельно разводка.