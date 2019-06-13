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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 11:39
барабашов написав:investorkiev
Так их, так их, Натали!
Сервелат есть - +10%, авокада засохла в углу - +20%, а если вдруг Камчадал недоеденный затесался с прошлого нового года - то все +50% к аренде!!!
Нех обжираться когда Кайен у лендлорда не этого модельного года и на Кирибати он ещё в этом сезоне не поел лангустин отборных!!!
На кайены и прочие нецензурные слова надо не бетонные скворечники сдавать, а быть депутантом киевзрады, захватить рынок и драть аренду с торговцев.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:54
hxbbgaf написав: барабашов написав:investorkiev
Так их, так их, Натали!
Сервелат есть - +10%, авокада засохла в углу - +20%, а если вдруг Камчадал недоеденный затесался с прошлого нового года - то все +50% к аренде!!!
Нех обжираться когда Кайен у лендлорда не этого модельного года и на Кирибати он ещё в этом сезоне не поел лангустин отборных!!!
На кайены и прочие нецензурные слова надо не бетонные скворечники сдавать, а быть депутантом киевзрады, захватить рынок и драть аренду с торговцев.
Вот согласен с хабрахабром. Река экономики пересыхает в ручеек. Но будет еще прыжок дохлой кошки, по нашему - ракета.
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