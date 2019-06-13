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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:14
investorkiev
Так их, так их, Натали!
Сервелат есть - +10%, авокада засохла в углу - +20%, а если вдруг Камчадал недоеденный затесался с прошлого нового года - то все +50% к аренде!!!
Нех обжираться когда Кайен у лендлорда не этого модельного года и на Кирибати он ещё в этом сезоне не поел лангустин отборных!!!
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Додано: Нед 24 лис, 2019 04:36
_Mykola_ написав: rjkz написав:
Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.
Какие работы в эту сумму входили?
Все. Это вариант расценки. Но я не взял его.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 04:49
investorkiev написав:
Нужно искать дешевле. Если нет своего проверенного электрика, нужно не соглашаться на первого «кабанчика», а провести кастинг, хотя бы 3 разных электрика, посмотреть их работу и запросить цены по обьекту.
Плюс электрики - что если она не совсем ногами разведена, то все равно будет работать, и ее не видно.
Если уже совсем ж.опа будет (в чем я сомневаюсь), то можно будет квартиру продать, и на цену продажи даже самая овняная электрика не повлияет.
Мой друг когда-то по безденежью сам делал ремонт. С электрикой такого наваял, что в конечном счете решил продать квартиру, чтобы не делать ремонт заново. Наскручивал люминий с медью, запустил в одном пучке коаксиал с 220. Все получилось очень броско, но не надолго.
Когда-то я электрика так подбирал месяца 3. Приходили разные люди, называли разные цены. Из нормальных, был электрик с ТММ, дорого и отказался работать по бетону. Самую низкую цену, сразу взялись и сделали 70 м2 квартиру за 2,5 дня, были электрики ДУСи. Тогда еще сварочников для проводов ни у кого не было - у них был. Сделали проект, все привязки. точка 3 бакса была, штробление бетона, разводка проводов, в эту цену входила. За блок автоматов что-то порядка то-ли 10 то-ли 30 бакосов взяли. Жаль на пенсию вышли и потом как я их ни пытался заманить - никак. Ни за какие деньги.
В 2008 поставил электрика на 2 квартиры сразу - 2 недели провода разводил по 12 баксов за точку плюс отдельно разводка.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 04:52
Frant написав: rjkz написав: hume написав:
Итак, по прежнему в режиме раздумий делать ли ремонт, или продать к ибени матери новострой. Цены на ремонтные работы просто неадекватные. Мне кажется, что в более эконом сегменте домов если попробовать сделать ремонт под себя, то с лёгкостью можно перешагнуть цену квартиры. Теперь я понимаю что ряд ремонтов сделанных в 15-17 годах были сделаны "за даром". С уверенностью могу сказать, что в категории ремонт "бизнес класса" уложится в 20 куе практически невозможно. У меня от некоторыхцен крыша съезжает. Попросил прайс от электрика, ошалел немного, спросил не уху ли ел он? Ответ прост и лаконичен -"если дорого, то не нанимайте, а если согласитесь, то на конец декабря вас поставлю. Просто пздц.
Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.
Де ви берете таких електриків??? Вони до вас приїжджають на Ламборджіні чи Лексусі???
Що вам потрібно від них?
Стіни проштробити, завести кабель, зробити розетки, освітлення, змонтувати запобіжники і УЗО???
Чи ви плануєте поставити автоматичні пнєвмогідроприводи на всі двері і вентилі, з фотоелементами і аварійною системою живлення???
Ось адекватні і тямущі дядьки-електрики з ДВРЗ, де я жив колись і наймав їх (пару років назад):
0685745233
0988571137
Спасибо, обошелся другим электриком, но там взаимные услуги были, поэтому получилось нерыночно. Правда немного долго, пришлось ждать и подстраиваться под его график.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 05:06
hume написав: rjkz написав:
[
Не знаю что Вам заряжал электрик, но одно из предложений мне было по работе 1100 грн за 1м2 площади пола.
Что за работы?
Пс
Я в 16ом в вудхарт брал паркет, с поклейкой на бостик под ключ заплатил 1100 грн квадрат. Сейчас тот же набор заряжают около 2х кгрн.
Ппс
Хорошие сантех и электрики рисуют цены оч достойные, только те мастера которые правильные. Как то зашёл на объект по соседству, )) "сантехник" разводит металопласт. Подозреваю недорого
Вудхарт делают в Украинке, реально, такого уровня паркета в Украине - вагон и маленкая тележка производителей. Бостик - честный середнячок. Но я-бы на клее не экономил. 1100 грн за квадрат в 16-м - это или очень дорого или туда все расходники должны были входить вместе с фанерой и клеем...хотя тоже ненормально дорого для 2016. Если мне память не изменяет, в 2015 летом, ребята делали 135 м2 Порта Вита по 13 баксов за метр работа + мелкие расходники. Заказчик сам купил фанеру 12 мм ФСФ и 2кПу немецкий клей и грунт под него.
ЭЭЭ...или это с паркетом ценник у Вас?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 05:08
hume написав: investorkiev написав:
[quote
Где искать? ОЛХ, чаты новостроек, пром.юа, по знакомым и рекомендациям.
Иначе ремонт вам встанет так дорого, что жалко сдавать будет.
Но на это нужно время и желание.
Мы говорим не о тумбах, мебели и прочей чепухе которую млжно заменить за 1 день, а о том, что закладывается возможно на десятилетия. И здесь я предпочту переплатить условных 200-300 баксов, но знать что всё ок. А не сэкономить 100, а потом смотреть помехи в телеке при включенном свете, так как электрик оказался довбойобом.
А мебель и другая чепуха сегодня одна, а завтра другая.
Даже бы в жлобэкономе не экономил на коммуникациях.
+100500
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 05:11
hxbbgaf написав:
Обвал цен? Смотрю на Троещине на Каштановой уже и за 5500, и за 5000 есть однушки.
Поля за Окружной имеют больше прав называться Киевом, чем "остров" Троещина, соединенный с материковой частью вечно забитым мостом. Вот поведут туда метро - будем называть "полуостров Троещина".
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 06:52
барабашов написав:investorkiev
Так их, так их, Натали!
Сервелат есть - +10%, авокада засохла в углу - +20%, а если вдруг Камчадал недоеденный затесался с прошлого нового года - то все +50% к аренде!!!
Нех обжираться когда Кайен у лендлорда не этого модельного года и на Кирибати он ещё в этом сезоне не поел лангустин отборных!!!
Натаха неначе приїхала з голодного краю, з дикого лісу чи безводного степу(((
Я маю думку, що вона сама сидить в оренді, як і пан Bxhhaf. Тільки цей пан полюбляє Троєщину, а Натаха Трайбека - ПОХ.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:04
rjkz написав:
Вудхарт делают в Украинке, реально, такого уровня паркета в Украине - вагон и маленкая тележка производителей. Бостик - честный середнячок. Но я-бы на клее не экономил. 1100 грн за квадрат в 16-м - это или очень дорого или туда все расходники должны были входить вместе с фанерой и клеем...хотя тоже ненормально дорого для 2016. Если мне память не изменяет, в 2015 летом, ребята делали 135 м2 Порта Вита по 13 баксов за метр работа + мелкие расходники. Заказчик сам купил фанеру 12 мм ФСФ и 2кПу немецкий клей и грунт под него.
ЭЭЭ...или это с паркетом ценник у Вас?
а что, работа без паркета может стоить 1100? Это может работа по набору дворцового паркета столько стоит.
Конечно обошлось с паркетом, клеем, и двумя из ларца. Паркетной доской пока доволен (пока).
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Додано: Нед 24 лис, 2019 23:18
rjkz написав: investorkiev написав:
Нужно искать дешевле. Если нет своего проверенного электрика, нужно не соглашаться на первого «кабанчика», а провести кастинг, хотя бы 3 разных электрика, посмотреть их работу и запросить цены по обьекту.
Плюс электрики - что если она не совсем ногами разведена, то все равно будет работать, и ее не видно.
Если уже совсем ж.опа будет (в чем я сомневаюсь), то можно будет квартиру продать, и на цену продажи даже самая овняная электрика не повлияет.
Мой друг когда-то по безденежью сам делал ремонт. С электрикой такого наваял, что в конечном счете решил продать квартиру, чтобы не делать ремонт заново. Наскручивал люминий с медью, запустил в одном пучке коаксиал с 220. Все получилось очень броско, но не надолго.
Когда-то я электрика так подбирал месяца 3. Приходили разные люди, называли разные цены. Из нормальных, был электрик с ТММ, дорого и отказался работать по бетону. Самую низкую цену, сразу взялись и сделали 70 м2 квартиру за 2,5 дня, были электрики ДУСи. Тогда еще сварочников для проводов ни у кого не было - у них был. Сделали проект, все привязки. точка 3 бакса была, штробление бетона, разводка проводов, в эту цену входила. За блок автоматов что-то порядка то-ли 10 то-ли 30 бакосов взяли. Жаль на пенсию вышли и потом как я их ни пытался заманить - никак. Ни за какие деньги.
В 2008 поставил электрика на 2 квартиры сразу - 2 недели провода разводил по 12 баксов за точку плюс отдельно разводка.
Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель - це треба додуматись! Я би не зміг би)))
Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))
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