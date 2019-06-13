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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1718171917201721

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 68
Виросли більш як на 50%
19%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 04:36

  hume написав:
  rjkz написав:
Вудхарт делают в Украинке, реально, такого уровня паркета в Украине - вагон и маленкая тележка производителей. Бостик - честный середнячок. Но я-бы на клее не экономил. 1100 грн за квадрат в 16-м - это или очень дорого или туда все расходники должны были входить вместе с фанерой и клеем...хотя тоже ненормально дорого для 2016. Если мне память не изменяет, в 2015 летом, ребята делали 135 м2 Порта Вита по 13 баксов за метр работа + мелкие расходники. Заказчик сам купил фанеру 12 мм ФСФ и 2кПу немецкий клей и грунт под него.

ЭЭЭ...или это с паркетом ценник у Вас? :oops:

:shock: :shock: а что, работа без паркета может стоить 1100? Это может работа по набору дворцового паркета столько стоит.

Конечно обошлось с паркетом, клеем, и двумя из ларца. Паркетной доской пока доволен (пока).


огда это очень дешево, но вопрос - за счет чего дешевизна?
Если бостик взяли (даже не примус) - то уже не на всем экономили. Хотя, хз, может если взять вудхарт (даже не знаю сколько он стоит), костопольскую ФК и западян, то так и выйдет. А в 2016-м и киевляне были готовы работать "за проезд" :mrgreen: .
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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  #<1 ... 1718171917201721
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