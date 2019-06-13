hume написав:rjkz написав:
Вудхарт делают в Украинке, реально, такого уровня паркета в Украине - вагон и маленкая тележка производителей. Бостик - честный середнячок. Но я-бы на клее не экономил. 1100 грн за квадрат в 16-м - это или очень дорого или туда все расходники должны были входить вместе с фанерой и клеем...хотя тоже ненормально дорого для 2016. Если мне память не изменяет, в 2015 летом, ребята делали 135 м2 Порта Вита по 13 баксов за метр работа + мелкие расходники. Заказчик сам купил фанеру 12 мм ФСФ и 2кПу немецкий клей и грунт под него.
ЭЭЭ...или это с паркетом ценник у Вас?
а что, работа без паркета может стоить 1100? Это может работа по набору дворцового паркета столько стоит.
Конечно обошлось с паркетом, клеем, и двумя из ларца. Паркетной доской пока доволен (пока).
огда это очень дешево, но вопрос - за счет чего дешевизна?
Если бостик взяли (даже не примус) - то уже не на всем экономили. Хотя, хз, может если взять вудхарт (даже не знаю сколько он стоит), костопольскую ФК и западян, то так и выйдет. А в 2016-м и киевляне были готовы работать "за проезд" .