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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 25 лис, 2019 04:36
hume написав:
rjkz написав:
Вудхарт делают в Украинке, реально, такого уровня паркета в Украине - вагон и маленкая тележка производителей. Бостик - честный середнячок. Но я-бы на клее не экономил. 1100 грн за квадрат в 16-м - это или очень дорого или туда все расходники должны были входить вместе с фанерой и клеем...хотя тоже ненормально дорого для 2016. Если мне память не изменяет, в 2015 летом, ребята делали 135 м2 Порта Вита по 13 баксов за метр работа + мелкие расходники. Заказчик сам купил фанеру 12 мм ФСФ и 2кПу немецкий клей и грунт под него.
ЭЭЭ...или это с паркетом ценник у Вас?
а что, работа без паркета может стоить 1100? Это может работа по набору дворцового паркета столько стоит.
Конечно обошлось с паркетом, клеем, и двумя из ларца. Паркетной доской пока доволен (пока).
огда это очень дешево, но вопрос - за счет чего дешевизна?
Если бостик взяли (даже не примус) - то уже не на всем экономили. Хотя, хз, может если взять вудхарт (даже не знаю сколько он стоит), костопольскую ФК и западян, то так и выйдет. А в 2016-м и киевляне были готовы работать "за проезд"
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kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 08:27
Frant написав:
Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель - це треба додуматись! Я би не зміг би)))
Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))
Есть тут момент один... слишком толстым кабель не бывает.
по молодости кидали мы медь с кооксиалом в институте сверхтвёрдых материалов в Киеве. Лет 8 пролежало пока на витую пару не сменили. Нормально все было. Если у вас самый дешёвый полиэтилен - у вас будут проблемы естественно.
Это с родни тому как каждый доморощенный эмигрант рассказывает мне с умным видом что надо прокладывать 110В в гофре в доме, а их застройщики стерегут на 10-15к. Любой каприз за Ваши деньги.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:55
Понаехал написав: Frant написав:
Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель - це треба додуматись! Я би не зміг би)))
Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))
Есть тут момент один... слишком толстым кабель не бывает.
по молодости кидали мы медь с кооксиалом в институте сверхтвёрдых материалов в Киеве. Лет 8 пролежало пока на витую пару не сменили. Нормально все было. Если у вас самый дешёвый полиэтилен - у вас будут проблемы естественно.
Это с родни тому как каждый доморощенный эмигрант рассказывает мне с умным видом что надо прокладывать 110В в гофре в доме, а их застройщики стерегут на 10-15к. Любой каприз за Ваши деньги.
Понаехал Вы продали свою квартиру в Вишневом ?
Интересует тренд на сегодня. Можно в личку если что.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:11
Frant написав:
Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель
Если есть заземление, то из сложившейся ситуации можно выйти, соединив экран коаксиала с землей, это уменьшит помехи на порядок.
Frant написав:
Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))
Клемники ваго - зло. Единственное их применение это низкоточные светодиодные светильники, не более того.
Медь и алюминий - ВСЕГДА через переходник.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:13
Киевлян стало на 10 тысяч больше!
На 1 октября 2019 года численность населения Киева составила 2,96 млн. человек.
это надо еще 3 ЖК МОрдор построить
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:38
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