Додано: Пон 25 лис, 2019 08:27

Frant написав: Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель - це треба додуматись! Я би не зміг би)))



Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу))) Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель - це треба додуматись! Я би не зміг би)))Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))

Есть тут момент один... слишком толстым кабель не бывает.по молодости кидали мы медь с кооксиалом в институте сверхтвёрдых материалов в Киеве. Лет 8 пролежало пока на витую пару не сменили. Нормально все было. Если у вас самый дешёвый полиэтилен - у вас будут проблемы естественно.Это с родни тому как каждый доморощенный эмигрант рассказывает мне с умным видом что надо прокладывать 110В в гофре в доме, а их застройщики стерегут на 10-15к. Любой каприз за Ваши деньги.