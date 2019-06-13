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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1718171917201721

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 68
Виросли більш як на 50%
19%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 04:36

  hume написав:
  rjkz написав:
Вудхарт делают в Украинке, реально, такого уровня паркета в Украине - вагон и маленкая тележка производителей. Бостик - честный середнячок. Но я-бы на клее не экономил. 1100 грн за квадрат в 16-м - это или очень дорого или туда все расходники должны были входить вместе с фанерой и клеем...хотя тоже ненормально дорого для 2016. Если мне память не изменяет, в 2015 летом, ребята делали 135 м2 Порта Вита по 13 баксов за метр работа + мелкие расходники. Заказчик сам купил фанеру 12 мм ФСФ и 2кПу немецкий клей и грунт под него.

ЭЭЭ...или это с паркетом ценник у Вас? :oops:

:shock: :shock: а что, работа без паркета может стоить 1100? Это может работа по набору дворцового паркета столько стоит.

Конечно обошлось с паркетом, клеем, и двумя из ларца. Паркетной доской пока доволен (пока).


огда это очень дешево, но вопрос - за счет чего дешевизна?
Если бостик взяли (даже не примус) - то уже не на всем экономили. Хотя, хз, может если взять вудхарт (даже не знаю сколько он стоит), костопольскую ФК и западян, то так и выйдет. А в 2016-м и киевляне были готовы работать "за проезд" :mrgreen: .
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:27

  Frant написав: Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель - це треба додуматись! Я би не зміг би)))

Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))

Есть тут момент один... слишком толстым кабель не бывает. :) по молодости кидали мы медь с кооксиалом в институте сверхтвёрдых материалов в Киеве. Лет 8 пролежало пока на витую пару не сменили. Нормально все было. Если у вас самый дешёвый полиэтилен - у вас будут проблемы естественно.

Это с родни тому как каждый доморощенный эмигрант рассказывает мне с умным видом что надо прокладывать 110В в гофре в доме, а их застройщики стерегут на 10-15к. Любой каприз за Ваши деньги.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:55

  Понаехал написав:
  Frant написав: Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель - це треба додуматись! Я би не зміг би)))

Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))

Есть тут момент один... слишком толстым кабель не бывает. :) по молодости кидали мы медь с кооксиалом в институте сверхтвёрдых материалов в Киеве. Лет 8 пролежало пока на витую пару не сменили. Нормально все было. Если у вас самый дешёвый полиэтилен - у вас будут проблемы естественно.

Это с родни тому как каждый доморощенный эмигрант рассказывает мне с умным видом что надо прокладывать 110В в гофре в доме, а их застройщики стерегут на 10-15к. Любой каприз за Ваши деньги.


Понаехал Вы продали свою квартиру в Вишневом ?
Интересует тренд на сегодня. Можно в личку если что.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель

Если есть заземление, то из сложившейся ситуации можно выйти, соединив экран коаксиала с землей, это уменьшит помехи на порядок.

  Frant написав:Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))

Клемники ваго - зло. Единственное их применение это низкоточные светодиодные светильники, не более того.
Медь и алюминий - ВСЕГДА через переходник.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Киевлян стало на 10 тысяч больше!
На 1 октября 2019 года численность населения Киева составила 2,96 млн. человек.

это надо еще 3 ЖК МОрдор построить
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:50

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель

Если есть заземление, то из сложившейся ситуации можно выйти, соединив экран коаксиала с землей, это уменьшит помехи на порядок.

  Frant написав:Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))

Клемники ваго - зло. Единственное их применение это низкоточные светодиодные светильники, не более того.
Медь и алюминий - ВСЕГДА через переходник.

A чем вам ваго не переходник? Вы его в руках держали? Медь с алю не соприкасается. И если что статистика говорит что ваго один из самых надежных соединений
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:45

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель

Если есть заземление, то из сложившейся ситуации можно выйти, соединив экран коаксиала с землей, это уменьшит помехи на порядок.

  Frant написав:Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))

Клемники ваго - зло. Единственное их применение это низкоточные светодиодные светильники, не более того.
Медь и алюминий - ВСЕГДА через переходник.

Московіти-електрики на своєму форумі всяке пишуть про клємніки Wago.
Є позитивні відгуки, є й негатив. В принципі, цікаво:
https://mastergrad.com/forums/t257478-t ... go/?page=4
З свого куцого електротехнічного досвіду і того, що я бачив за життя, можу сказати наступне:
1) алюмінієва проводка - це зло
Якщо є можливість замінити її на мідну - обов,язково слід це зробити!
2) з,єднувати алюмінієвий провід напряму з мідним - не можна! Через певний час (може місяць, може - пару років) - контакт пропаде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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