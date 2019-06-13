Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Вудхарт делают в Украинке, реально, такого уровня паркета в Украине - вагон и маленкая тележка производителей. Бостик - честный середнячок. Но я-бы на клее не экономил. 1100 грн за квадрат в 16-м - это или очень дорого или туда все расходники должны были входить вместе с фанерой и клеем...хотя тоже ненормально дорого для 2016. Если мне память не изменяет, в 2015 летом, ребята делали 135 м2 Порта Вита по 13 баксов за метр работа + мелкие расходники. Заказчик сам купил фанеру 12 мм ФСФ и 2кПу немецкий клей и грунт под него.
ЭЭЭ...или это с паркетом ценник у Вас?
а что, работа без паркета может стоить 1100? Это может работа по набору дворцового паркета столько стоит.
Конечно обошлось с паркетом, клеем, и двумя из ларца. Паркетной доской пока доволен (пока).
огда это очень дешево, но вопрос - за счет чего дешевизна? Если бостик взяли (даже не примус) - то уже не на всем экономили. Хотя, хз, может если взять вудхарт (даже не знаю сколько он стоит), костопольскую ФК и западян, то так и выйдет. А в 2016-м и киевляне были готовы работать "за проезд" .
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Frant написав: Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель - це треба додуматись! Я би не зміг би)))
Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))
Есть тут момент один... слишком толстым кабель не бывает. по молодости кидали мы медь с кооксиалом в институте сверхтвёрдых материалов в Киеве. Лет 8 пролежало пока на витую пару не сменили. Нормально все было. Если у вас самый дешёвый полиэтилен - у вас будут проблемы естественно.
Это с родни тому как каждый доморощенный эмигрант рассказывает мне с умным видом что надо прокладывать 110В в гофре в доме, а их застройщики стерегут на 10-15к. Любой каприз за Ваши деньги.
Frant написав: Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель - це треба додуматись! Я би не зміг би)))
Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))
Есть тут момент один... слишком толстым кабель не бывает. по молодости кидали мы медь с кооксиалом в институте сверхтвёрдых материалов в Киеве. Лет 8 пролежало пока на витую пару не сменили. Нормально все было. Если у вас самый дешёвый полиэтилен - у вас будут проблемы естественно.
Это с родни тому как каждый доморощенный эмигрант рассказывает мне с умным видом что надо прокладывать 110В в гофре в доме, а их застройщики стерегут на 10-15к. Любой каприз за Ваши деньги.
Понаехал Вы продали свою квартиру в Вишневом ? Интересует тренд на сегодня. Можно в личку если что.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Frant написав:Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель
Если есть заземление, то из сложившейся ситуации можно выйти, соединив экран коаксиала с землей, это уменьшит помехи на порядок.
Frant написав:Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))
Клемники ваго - зло. Единственное их применение это низкоточные светодиодные светильники, не более того. Медь и алюминий - ВСЕГДА через переходник.
Московіти-електрики на своєму форумі всяке пишуть про клємніки Wago. Є позитивні відгуки, є й негатив. В принципі, цікаво: https://mastergrad.com/forums/t257478-t ... go/?page=4 З свого куцого електротехнічного досвіду і того, що я бачив за життя, можу сказати наступне: 1) алюмінієва проводка - це зло Якщо є можливість замінити її на мідну - обов,язково слід це зробити! 2) з,єднувати алюмінієвий провід напряму з мідним - не можна! Через певний час (може місяць, може - пару років) - контакт пропаде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
я не спец в электрике, но вообще не понимаю ваш спор.
В новостроях разводку делают по потолку, потом закрывают натяжным потолком.
Ну пропал контакт через пару лет - делов то. Сняли потолок, починили контакт в соединительной коробочке (или как она там называется), повесили потолок обратно. Цена этого будет ну может 100уе, и один день работы. Явно не то, изза чего нужно срочно продавать хорошую квартиру
investorkiev написав:я не спец в электрике, но вообще не понимаю ваш спор.
В новостроях разводку делают по потолку, потом закрывают натяжным потолком.
Ну пропал контакт через пару лет - делов то. Сняли потолок, починили контакт в соединительной коробочке (или как она там называется), повесили потолок обратно. Цена этого будет ну может 100уе, и один день работы. Явно не то, изза чего нужно срочно продавать хорошую квартиру
Ха, много "умников" в новостройках делают проводку в стяжке.