|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:19
Хомякоид написав:
Понаехал Вы продали свою квартиру в Вишневом ?
Интересует тренд на сегодня. Можно в личку если что.
не продал. здоровье пошатнулось и не получилось прилететь на достаточный период времени.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3542
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему