|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:19
Хомякоид написав:
Понаехал Вы продали свою квартиру в Вишневом ?
Интересует тренд на сегодня. Можно в личку если что.
не продал. здоровье пошатнулось и не получилось прилететь на достаточный период времени.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3542
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:38
investorkiev написав:
я не спец в электрике, но вообще не понимаю ваш спор.
В новостроях разводку делают по потолку, потом закрывают натяжным потолком.
Ну пропал контакт через пару лет - делов то. Сняли потолок, починили контакт в соединительной коробочке (или как она там называется), повесили потолок обратно. Цена этого будет ну может 100уе, и один день работы. Явно не то, изза чего нужно срочно продавать хорошую квартиру
Розетки теж на стелі роблять???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20743
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 2143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 23:21
Frant возможно, когда делается ремонт по багатому, используют целые куски провода от той самой распредкроробки до розетки
Ваш Зепутат
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1655
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24239
|2298335
|
|
|10
|3579
|
|
|8
|1462
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|