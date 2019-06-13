не продал. здоровье пошатнулось и не получилось прилететь на достаточный период времени.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:19
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:38
Розетки теж на стелі роблять???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 25 лис, 2019 23:21
Frant возможно, когда делается ремонт по багатому, используют целые куски провода от той самой распредкроробки до розетки
Ваш Зепутат
Додано: Вів 26 лис, 2019 08:34
Без з'єднань?
Це круто!
Уявляю, скільки кабеля потрібно)))
Кілометри)))
Сотні метрів - це точно)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:16
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка. Декілька груп розеток з'єднують паралельно.
Зи. Провід мідний. Коли руками трогаєш то куски в руках не залишаються.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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