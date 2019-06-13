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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:19
Хомякоид написав:
Понаехал Вы продали свою квартиру в Вишневом ?
Интересует тренд на сегодня. Можно в личку если что.
не продал. здоровье пошатнулось и не получилось прилететь на достаточный период времени.
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Понаехал
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Додано: Пон 25 лис, 2019 21:38
investorkiev написав:
я не спец в электрике, но вообще не понимаю ваш спор.
В новостроях разводку делают по потолку, потом закрывают натяжным потолком.
Ну пропал контакт через пару лет - делов то. Сняли потолок, починили контакт в соединительной коробочке (или как она там называется), повесили потолок обратно. Цена этого будет ну может 100уе, и один день работы. Явно не то, изза чего нужно срочно продавать хорошую квартиру
Розетки теж на стелі роблять???
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Frant
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Додано: Пон 25 лис, 2019 23:21
Frant возможно, когда делается ремонт по багатому, используют целые куски провода от той самой распредкроробки до розетки
Ваш Зепутат
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antonivs3
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Додано: Вів 26 лис, 2019 08:34
antonivs3 написав:Frant
возможно, когда делается ремонт по багатому, используют целые куски провода от той самой распредкроробки до розетки
Без з'єднань?
Це круто!
Уявляю, скільки кабеля потрібно)))
Кілометри)))
Сотні метрів - це точно)))
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Frant
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Додано: Вів 26 лис, 2019 09:16
antonivs3 написав:Frant возможно, когда делается ремонт по багатому, используют целые куски провода от той самой распредкроробки до розетки
Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка. Декілька груп розеток з'єднують паралельно.
Зи. Провід мідний. Коли руками трогаєш то куски в руках не залишаються.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 26 лис, 2019 09:38
investorkiev написав:
повесили потолок обратно. Цена этого будет ну может 100уе, и один день работы
В жилому приміщенні знімати стелю????
А пилюка, а будівельне сміття, а мешканці квартири (миші, хом,яки, люди, коти, папуги та інші тварюки і птахи)????
Трайбека, не пиши несінітниць!
Первый написав:
Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка
Пан Перший не повірить, але цю технологію використовували ще в 1960-х роках)))
Можливо, й у 1930-х роках, але я не мав справу з довоєнним київським житлом)))
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Додано: Вів 26 лис, 2019 09:44
antonivs3 написав:Frant
возможно, когда делается ремонт по багатому, используют целые куски провода от той самой распредкроробки до розетки
Не от распредкоробки, а от автомата в щите.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 09:46
Frant написав: Первый написав:
Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка
Пан Перший не повірить, але цю технологію використовували ще в 1960-х роках)))
Можливо, й у 1930-х роках, але я не мав справу з довоєнним київським житлом)))
Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три?
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Додано: Вів 26 лис, 2019 10:15
_Mykola_ написав: Frant написав: Первый написав:
Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка
Пан Перший не повірить, але цю технологію використовували ще в 1960-х роках)))
Можливо, й у 1930-х роках, але я не мав справу з довоєнним київським житлом)))
Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три?
пан Перший має на увазі, що в кожній розетці є можливість підключити паралельний кабель, до клем. А далі - проблеми індійців не турбують шерифа)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 26 лис, 2019 10:35
_Mykola_ написав: Frant написав: Первый написав:
Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка
Пан Перший не повірить, але цю технологію використовували ще в 1960-х роках)))
Можливо, й у 1930-х роках, але я не мав справу з довоєнним київським житлом)))
Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три?
Я прям бачу три прохідних включателя в звичайній квартирі:-) та й ще зі жлобремонтом під оренду.
Коль, В ОСНОВНОМУ. читай уважніше. ПЛЗ.
У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив). Зараз херячать 5, 10, 20, 30, 40. Тому в основному без распредкоробок.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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