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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1719172017211722

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 69
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:19

  Хомякоид написав: Понаехал Вы продали свою квартиру в Вишневом ?
Интересует тренд на сегодня. Можно в личку если что.

не продал. здоровье пошатнулось и не получилось прилететь на достаточный период времени. :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:38

  investorkiev написав:я не спец в электрике, но вообще не понимаю ваш спор.

В новостроях разводку делают по потолку, потом закрывают натяжным потолком.

Ну пропал контакт через пару лет - делов то. Сняли потолок, починили контакт в соединительной коробочке (или как она там называется), повесили потолок обратно. Цена этого будет ну может 100уе, и один день работы. Явно не то, изза чего нужно срочно продавать хорошую квартиру


Розетки теж на стелі роблять???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:21

Frant возможно, когда делается ремонт по багатому, используют целые куски провода от той самой распредкроробки до розетки
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 08:34

  antonivs3 написав:Frant возможно, когда делается ремонт по багатому, используют целые куски провода от той самой распредкроробки до розетки
Без з'єднань?
Це круто!
Уявляю, скільки кабеля потрібно)))
Кілометри)))
Сотні метрів - це точно)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

antonivs3 написав:Frant возможно, когда делается ремонт по багатому, используют целые куски провода от той самой распредкроробки до розетки
Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка. Декілька груп розеток з'єднують паралельно.
Зи. Провід мідний. Коли руками трогаєш то куски в руках не залишаються.


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:38

Все нове - то забуте старе!

  investorkiev написав:повесили потолок обратно. Цена этого будет ну может 100уе, и один день работы

В жилому приміщенні знімати стелю????
А пилюка, а будівельне сміття, а мешканці квартири (миші, хом,яки, люди, коти, папуги та інші тварюки і птахи)????
Трайбека, не пиши несінітниць!

  Первый написав:Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка

Пан Перший не повірить, але цю технологію використовували ще в 1960-х роках)))
Можливо, й у 1930-х роках, але я не мав справу з довоєнним київським житлом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:44

  antonivs3 написав:Frant возможно, когда делается ремонт по багатому, используют целые куски провода от той самой распредкроробки до розетки

Не от распредкоробки, а от автомата в щите. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:46

  Frant написав:
  Первый написав:Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка

Пан Перший не повірить, але цю технологію використовували ще в 1960-х роках)))
Можливо, й у 1930-х роках, але я не мав справу з довоєнним київським житлом)))

Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три? :roll: ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:15

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:
  Первый написав:Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка

Пан Перший не повірить, але цю технологію використовували ще в 1960-х роках)))
Можливо, й у 1930-х роках, але я не мав справу з довоєнним київським житлом)))

Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три? :roll: ;)


пан Перший має на увазі, що в кожній розетці є можливість підключити паралельний кабель, до клем. А далі - проблеми індійців не турбують шерифа)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  Frant написав:
  Первый написав:Зараз в основному роблять без распредкоробок взагалі.
А якщо і з ними то, распредкоробкою слугує розетка

Пан Перший не повірить, але цю технологію використовували ще в 1960-х роках)))
Можливо, й у 1930-х роках, але я не мав справу з довоєнним київським житлом)))

Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три? :roll: ;)




Я прям бачу три прохідних включателя в звичайній квартирі:-) та й ще зі жлобремонтом під оренду.

Коль, В ОСНОВНОМУ. читай уважніше. ПЛЗ.

У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив). Зараз херячать 5, 10, 20, 30, 40. Тому в основному без распредкоробок.


Всім процвітання!
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