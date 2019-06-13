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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:18
Первый написав: _Mykola_ написав:
Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три?
Я прям бачу три прохідних включателя в звичайній квартирі:-) та й ще зі жлобремонтом під оренду.
Коль, В ОСНОВНОМУ. читай уважніше. ПЛЗ.
У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив). Зараз херячать 5, 10, 20, 30, 40. Тому в основному без распредкоробок.
Всім процвітання!
Так, рано или поздно меняется электрика и в чешках и панельках... главное правильно все сделать, чтобы потом не было мучительно больно за многожильный кабель в штукатурке...
Очень удобно, в коридоре три проходных, по два в спальне и кухне.
Поэтому на освещение, где сложные схемы, все-равно есть распредкоробки.
А все силовые это отдельнымы линии.
И в углубленных подрозетниках опресованные гильзами входящие линии на отводы к каждой розетке.
Сложно?
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:26
_Mykola_ написав: Первый написав: _Mykola_ написав:
Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три?
Я прям бачу три прохідних включателя в звичайній квартирі:-) та й ще зі жлобремонтом під оренду.
Коль, В ОСНОВНОМУ. читай уважніше. ПЛЗ.
У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив). Зараз херячать 5, 10, 20, 30, 40. Тому в основному без распредкоробок.
Всім процвітання!
Так, рано или поздно меняется электрика и в чешках и панельках... главное правильно все сделать, чтобы потом не было мучительно больно за многожильный кабель в штукатурке...
Очень удобно, в коридоре три проходных, по два в спальне и кухне.
Поэтому на освещение, где сложные схемы, все-равно есть распредкоробки.
А все силовые это отдельнымы линии.
И в углубленных подрозетниках опресованные гильзами входящие линии на отводы к каждой розетке.
Сложно?
Та мені все рівно. Люблю датчики руху в коридорах і санвузлах.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:28
_Mykola_ написав:
Клемники Wago - зло. Единственное их применение это низкоточные светодиодные светильники, не более того.
Я думаю, що їх не варто перевантажувати.
Якщо на клємніку написано 20 А, значить, через нього можна пропускати струм 10 Ампер.
Якщо ж ковбасити струм 19,5 А, ще й по 10 годин поспіль, у закритому малому об,ємі - зрозуміло, що можливі проблеми.
Все це стосується іншої електротехніки - кабелю, колодок і т.п. Повинен бути резерв міцності (потужності).
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:29
Первый написав:
Та мені все рівно. Люблю датчики руху в коридорах і санвузлах.
Всім процвітання!
Тогда уж лучше емкостные в санузлах, иначе интересные эффекты бывают
И в спальне датчики движения в данном случае не подходят.
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_Mykola_
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:47
_Mykola_ написав: Первый написав:
Та мені все рівно. Люблю датчики руху в коридорах і санвузлах.
Всім процвітання!
Тогда уж лучше емкостные в санузлах, иначе интересные эффекты бывают
И в спальне датчики движения в данном случае не подходят.
На ціну оренди квартири наявність приблуд не вплине, решта то развод на бабки орендодавців:-)
Можна робити шо хочеш на хз скільки коштів, але додаткового грошового потоку це не дасть.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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