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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1720172117221723

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 69
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:18

  Первый написав:
_Mykola_ написав:Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три? :roll: ;)




Я прям бачу три прохідних включателя в звичайній квартирі:-) та й ще зі жлобремонтом під оренду.

Коль, В ОСНОВНОМУ. читай уважніше. ПЛЗ.

У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив). Зараз херячать 5, 10, 20, 30, 40. Тому в основному без распредкоробок.


Всім процвітання!

Так, рано или поздно меняется электрика и в чешках и панельках... главное правильно все сделать, чтобы потом не было мучительно больно за многожильный кабель в штукатурке...

Очень удобно, в коридоре три проходных, по два в спальне и кухне. ;)
Поэтому на освещение, где сложные схемы, все-равно есть распредкоробки.
А все силовые это отдельнымы линии.
И в углубленных подрозетниках опресованные гильзами входящие линии на отводы к каждой розетке.
Сложно?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  Первый написав:
_Mykola_ написав:Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три? :roll: ;)




Я прям бачу три прохідних включателя в звичайній квартирі:-) та й ще зі жлобремонтом під оренду.

Коль, В ОСНОВНОМУ. читай уважніше. ПЛЗ.

У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив). Зараз херячать 5, 10, 20, 30, 40. Тому в основному без распредкоробок.


Всім процвітання!

Так, рано или поздно меняется электрика и в чешках и панельках... главное правильно все сделать, чтобы потом не было мучительно больно за многожильный кабель в штукатурке...

Очень удобно, в коридоре три проходных, по два в спальне и кухне. ;)
Поэтому на освещение, где сложные схемы, все-равно есть распредкоробки.
А все силовые это отдельнымы линии.
И в углубленных подрозетниках опресованные гильзами входящие линии на отводы к каждой розетке.
Сложно?
Та мені все рівно. Люблю датчики руху в коридорах і санвузлах.





Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:28

  _Mykola_ написав:Клемники Wago - зло. Единственное их применение это низкоточные светодиодные светильники, не более того.

Я думаю, що їх не варто перевантажувати.

Якщо на клємніку написано 20 А, значить, через нього можна пропускати струм 10 Ампер.

Якщо ж ковбасити струм 19,5 А, ще й по 10 годин поспіль, у закритому малому об,ємі - зрозуміло, що можливі проблеми.

Все це стосується іншої електротехніки - кабелю, колодок і т.п. Повинен бути резерв міцності (потужності).
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:29

  Первый написав:Та мені все рівно. Люблю датчики руху в коридорах і санвузлах.
Всім процвітання!

Тогда уж лучше емкостные в санузлах, иначе интересные эффекты бывают ;)
И в спальне датчики движения в данном случае не подходят. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  Первый написав:Та мені все рівно. Люблю датчики руху в коридорах і санвузлах.
Всім процвітання!

Тогда уж лучше емкостные в санузлах, иначе интересные эффекты бывают ;)
И в спальне датчики движения в данном случае не подходят. ;)
На ціну оренди квартири наявність приблуд не вплине, решта то развод на бабки орендодавців:-)
Можна робити шо хочеш на хз скільки коштів, але додаткового грошового потоку це не дасть.



Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:42

  Первый написав:[
Коль, В ОСНОВНОМУ. читай уважніше. ПЛЗ.

У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив). Зараз херячать 5, 10, 20, 30, 40. Тому в основному без распредкоробок.


Всім процвітання!

Да, сейчас классно начали делать. Уже для однушек берут щитки на 36 модулей, делают без распредкоробок, включая проходной -перекрестный, а они обязаны быть в любых современных квартирах.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:58

А что там с той гостинкой на Ушинского за 13 тыщ? До сих пор висит, вроде кто-то собирался идти на просмотр 21-го?
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... d5803bfacb
Лажа какая-то?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:31

  hxbbgaf написав:А что там с той гостинкой на Ушинского за 13 тыщ? До сих пор висит, вроде кто-то собирался идти на просмотр 21-го?
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... d5803bfacb
Лажа какая-то?

Ні, то не лажа!
Спеціально для Вас подарунок - безбалконна "гостінка" за 1/2 ціни!
Мерщій продавайте своє срібло і мідь, і купляйте персональне житло! :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  _Mykola_ написав:Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три?

Елементарно, можна і більше - подивіться вимикачі Ліволо
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:21

  Frant написав:
  hxbbgaf написав:А что там с той гостинкой на Ушинского за 13 тыщ? До сих пор висит, вроде кто-то собирался идти на просмотр 21-го?
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... d5803bfacb
Лажа какая-то?

Ні, то не лажа!
Спеціально для Вас подарунок - безбалконна "гостінка" за 1/2 ціни!
Мерщій продавайте своє срібло і мідь, і купляйте персональне житло! :oops:

помнится всезнайка УА намекал чё он в теме что это за муть, вроде даже ККЦу обещал в личку расклады дать
21е прошло и тишина...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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