Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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_Mykola_ написав:Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три?
Я прям бачу три прохідних включателя в звичайній квартирі:-) та й ще зі жлобремонтом під оренду.
Коль, В ОСНОВНОМУ. читай уважніше. ПЛЗ.
У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив). Зараз херячать 5, 10, 20, 30, 40. Тому в основному без распредкоробок.
Всім процвітання!
Так, рано или поздно меняется электрика и в чешках и панельках... главное правильно все сделать, чтобы потом не было мучительно больно за многожильный кабель в штукатурке...
Очень удобно, в коридоре три проходных, по два в спальне и кухне. Поэтому на освещение, где сложные схемы, все-равно есть распредкоробки. А все силовые это отдельнымы линии. И в углубленных подрозетниках опресованные гильзами входящие линии на отводы к каждой розетке. Сложно?
_Mykola_ написав:Хочу посмотреть на то как в розетке можно сделать хотя бы на пару проходных выключателей, а если их будет три?
Я прям бачу три прохідних включателя в звичайній квартирі:-) та й ще зі жлобремонтом під оренду.
Коль, В ОСНОВНОМУ. читай уважніше. ПЛЗ.
У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив). Зараз херячать 5, 10, 20, 30, 40. Тому в основному без распредкоробок.
Всім процвітання!
Так, рано или поздно меняется электрика и в чешках и панельках... главное правильно все сделать, чтобы потом не было мучительно больно за многожильный кабель в штукатурке...
Очень удобно, в коридоре три проходных, по два в спальне и кухне. Поэтому на освещение, где сложные схемы, все-равно есть распредкоробки. А все силовые это отдельнымы линии. И в углубленных подрозетниках опресованные гильзами входящие линии на отводы к каждой розетке. Сложно?
Та мені все рівно. Люблю датчики руху в коридорах і санвузлах.