RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1721172217231724

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 69
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:05

  Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
Ваш Зепутат
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 07.08.17
Подякував: 807 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:11

  antonivs3 написав:
  Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.

Вы молод и гадаете , было два АВ, на ввод в квартиру после счётчика, на фазу и ноль.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2057
З нами з: 23.05.14
Подякував: 484 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:19

  antonivs3 написав:
  Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?


))) У меня в квартире :lol:

Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13706
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3771 раз.
Подякували: 5577 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:29

  freeze написав:
  antonivs3 написав:
  Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?


))) У меня в квартире :lol:

мне моих хватает Зображення
родственник электрик с кислотой паял соединения в распред коробках в потолке.Лет 15 еще назад.Силовой,входящий шо дубинка толстый помню.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 03.12.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 444 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1721172217231724
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2428, 2429, 2430
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
24297 2309781
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 23:08
trololo
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 3586
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1463
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1206)
26.11.2019 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.