Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)
как минимум 2- один на освещение, второй на розетки. с электроплитой появлялся еще один. 30-40 имхо перебор даже на большую квартиру. добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно. естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)
как минимум 2- один на освещение, второй на розетки. с электроплитой появлялся еще один. 30-40 имхо перебор даже на большую квартиру. добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно. естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
))) У меня в квартире
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)
как минимум 2- один на освещение, второй на розетки. с электроплитой появлялся еще один. 30-40 имхо перебор даже на большую квартиру. добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно. естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
))) У меня в квартире
мне моих хватает родственник электрик с кислотой паял соединения в распред коробках в потолке.Лет 15 еще назад.Силовой,входящий шо дубинка толстый помню.
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)
как минимум 2- один на освещение, второй на розетки. с электроплитой появлялся еще один. 30-40 имхо перебор даже на большую квартиру. добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно. естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
Зараз так модно. Аби гроші куди "інвештувати"!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)
как минимум 2- один на освещение, второй на розетки. с электроплитой появлялся еще один. 30-40 имхо перебор даже на большую квартиру. добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно. естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
))) У меня в квартире
Класична ілюстрація на тему:"Якщо собаці некуй робити, вона лиже яйця". А панство клепає АВ на кожну розетку.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
antonivs3 написав:[quote="4802864:Первый"] У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)
как минимум 2- один на освещение, второй на розетки. с электроплитой появлялся еще один. 30-40 имхо перебор даже на большую квартиру. добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно. естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
))) У меня в квартире
Класична ілюстрація на тему:"Якщо собаці некуй робити, вона лиже яйця". А панство клепає АВ на кожну розетку.[/quote]
Это вы не поняли, это на каждую комнату по одному, на гардеробную, на кухню, плюс отдельные на электроплиту, на два бойлера, на систему кондиционирования. Если бы я на каждую розетку ставил, надо было бы панорамный снимок делать, бо только розеток штук 50 по квартире.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.