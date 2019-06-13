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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1721172217231724

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 69
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
32%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:05

  Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:11

///
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 27 лис, 2019 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:19

  antonivs3 написав:
  Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?


))) У меня в квартире :lol:

Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:29

  freeze написав:
  antonivs3 написав:
  Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?


))) У меня в квартире :lol:

мне моих хватает Зображення
родственник электрик с кислотой паял соединения в распред коробках в потолке.Лет 15 еще назад.Силовой,входящий шо дубинка толстый помню.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 06:53

  antonivs3 написав:
  Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?


Зараз так модно.
Аби гроші куди "інвештувати"!
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 08:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Frant написав:
  freeze написав:
  antonivs3 написав:[quote="4802864:Первый"]
У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?


))) У меня в квартире

Зображення

Класична ілюстрація на тему:"Якщо собаці некуй робити, вона лиже яйця". А панство клепає АВ на кожну розетку.[/quote]

Это вы не поняли, это на каждую комнату по одному, на гардеробную, на кухню, плюс отдельные на электроплиту, на два бойлера, на систему кондиционирования.
Если бы я на каждую розетку ставил, надо было бы панорамный снимок делать, бо только розеток штук 50 по квартире.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:47

  freeze написав:Это вы не поняли, это на каждую комнату по одному, на гардеробную, на кухню, плюс отдельные на электроплиту, на два бойлера, на систему кондиционирования.
Если бы я на каждую розетку ставил, надо было бы панорамный снимок делать, бо только розеток штук 50 по квартире.

А где тут реле напряжения?
Рекомендую доставить, особенно актуально для старого жилого фонда, цена вопроса 700-800 грн (+3 модуля в щитке), но спасет кучу техники в случае отгорания нуля или скачка/понижения напряжения.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  _Mykola_ написав:А где тут реле напряжения?
в хорошей быт.технике встроено производителем
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:39

  Мизантрóп написав:
  _Mykola_ написав:А где тут реле напряжения?
в хорошей быт.технике встроено производителем

Ну-ну, от 380В, у Вас защита может быть в холодильнике или стиралке, а в остальном?
В светодиодных лампочках, тоже защита от 380В встроена? :lol:
И это минимум, а может быть и возгорание в технике.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:58

  _Mykola_ написав:
  Мизантрóп написав:
  _Mykola_ написав:А где тут реле напряжения?
в хорошей быт.технике встроено производителем

Ну-ну, от 380В, у Вас защита может быть в холодильнике или стиралке, а в остальном?
В светодиодных лампочках, тоже защита от 380В встроена? :lol:
И это минимум, а может быть и возгорание в технике.

Бажано перед собою солому стелити, при ходьбі. На випадок раптового падіння)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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