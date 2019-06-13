Frant написав:antonivs3 написав:
как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
Зараз так модно.
Аби гроші куди "інвештувати"!
все треба в міру і розуміти чи буде якийсь ефект від додатковх автоматів в конкретного власника, в мене освітлення верхнє від розеток розділене, щиток стоїть фактично по середині відносно всіх кімнат, і приєднане через ББЖ - ціна питання не висока, а на випадок зникнення електрики - світло в домі працює