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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 70
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
33%
23
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:31

  Frant написав:
  antonivs3 написав:
  Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?


Зараз так модно.
Аби гроші куди "інвештувати"!

все треба в міру і розуміти чи буде якийсь ефект від додатковх автоматів в конкретного власника, в мене освітлення верхнє від розеток розділене, щиток стоїть фактично по середині відносно всіх кімнат, і приєднане через ББЖ - ціна питання не висока, а на випадок зникнення електрики - світло в домі працює
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:53

автоматы эцетера

Учительница:
—Так чему нас учит сказка Пушкина "О рыбаке и рыбке"?
Вовочка:
—Эта сказка учит нас, что неуёмный рост потребления в современном капиталистическом мире неизбежно приведёт человечество к экологической и гуманитарной катастрофе!
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:06

  Мизантрóп написав:мне моих хватает Зображення

как по мне, в пределах здравого смысла. откройте только тайну, для меня великую- почему микроволновка имеет отдельный автомат, она у вас особенная или это не совсем микроволновка?
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Она жрет приличная около 15А в режиме гриль+макс.мощность излучения
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antonivs3 написав:почему микроволновка имеет отдельный автомат, она у вас особенная или это не совсем микроволновка?
СВЧ=все кухонные розетки над столешней.Так меньше букв на ярлычок :wink: СВЧ с грилём,но гриль не юзаем.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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