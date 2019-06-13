Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)
как минимум 2- один на освещение, второй на розетки. с электроплитой появлялся еще один. 30-40 имхо перебор даже на большую квартиру. добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно. естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
Зараз так модно. Аби гроші куди "інвештувати"!
все треба в міру і розуміти чи буде якийсь ефект від додатковх автоматів в конкретного власника, в мене освітлення верхнє від розеток розділене, щиток стоїть фактично по середині відносно всіх кімнат, і приєднане через ББЖ - ціна питання не висока, а на випадок зникнення електрики - світло в домі працює
Учительница: —Так чему нас учит сказка Пушкина "О рыбаке и рыбке"? Вовочка: —Эта сказка учит нас, что неуёмный рост потребления в современном капиталистическом мире неизбежно приведёт человечество к экологической и гуманитарной катастрофе!