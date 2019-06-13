Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)
как минимум 2- один на освещение, второй на розетки. с электроплитой появлялся еще один. 30-40 имхо перебор даже на большую квартиру. добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно. естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?
Зараз так модно. Аби гроші куди "інвештувати"!
все треба в міру і розуміти чи буде якийсь ефект від додатковх автоматів в конкретного власника, в мене освітлення верхнє від розеток розділене, щиток стоїть фактично по середині відносно всіх кімнат, і приєднане через ББЖ - ціна питання не висока, а на випадок зникнення електрики - світло в домі працює
Учительница: —Так чему нас учит сказка Пушкина "О рыбаке и рыбке"? Вовочка: —Эта сказка учит нас, что неуёмный рост потребления в современном капиталистическом мире неизбежно приведёт человечество к экологической и гуманитарной катастрофе!
Мизантрóп написав:Ну-ну, от 380В, у Вас защита может быть в холодильнике или стиралке, а в остальном? В светодиодных лампочках, тоже защита от 380В встроена? И это минимум, а может быть и возгорание в технике.
Бажано перед собою солому стелити, при ходьбі. На випадок раптового падіння)))
Реле напряжения за 700 гривен, способно спасти техники на десятки тысяч.
Было как-то приключение, когда Киевэнерго заменило трансформатор, и внезапно, этот трансформатор был с запасом по мощности , и пошло превышение напряжения, например рабочее даже в часы пик было от 230 до 240В, а ночью улетало и за 250В, и реле часами ночью не включало нагрузку. Но "пересичных" в доме это не волновало, ну подумаешь сгорело что-то, старое было...
Как Вы думаете, такой режим работы технике при 250В был на пользу?
В УК, главный инженер и электрик через неделю, уже психовали от каждодневных заявок в аварийку, и дело закончилось тем, что УК заставила Киевэнерго перенастроить трансформатор, и оказалось что при монтаже Киевэнерго пропустило одну из перемычек.
Ну и бонусом стало то, в той панельке через год, УК полностью заменила проводку в подьезде на новую