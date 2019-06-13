Додано: Чет 28 лис, 2019 10:25

Frant написав: _Mykola_ написав: Мизантрóп написав: Ну-ну, от 380В, у Вас защита может быть в холодильнике или стиралке, а в остальном?

В светодиодных лампочках, тоже защита от 380В встроена?

И это минимум, а может быть и возгорание в технике. Ну-ну, от 380В, у Вас защита может быть в холодильнике или стиралке, а в остальном?В светодиодных лампочках, тоже защита от 380В встроена?И это минимум, а может быть и возгорание в технике.

Бажано перед собою солому стелити, при ходьбі. На випадок раптового падіння))) Бажано перед собою солому стелити, при ходьбі. На випадок раптового падіння)))

Реле напряжения за 700 гривен, способно спасти техники на десятки тысяч.Было как-то приключение, когда Киевэнерго заменило трансформатор, и внезапно, этот трансформатор был с запасом по мощности , и пошло превышение напряжения, например рабочее даже в часы пик было от 230 до 240В, а ночью улетало и за 250В, и реле часами ночью не включало нагрузку.Но "пересичных" в доме это не волновало, ну подумаешь сгорело что-то, старое было...Как Вы думаете, такой режим работы технике при 250В был на пользу?В УК, главный инженер и электрик через неделю, уже психовали от каждодневных заявок в аварийку, и дело закончилось тем, что УК заставила Киевэнерго перенастроить трансформатор, и оказалось что при монтаже Киевэнерго пропустило одну из перемычек.Ну и бонусом стало то, в той панельке через год, УК полностью заменила проводку в подьезде на новую