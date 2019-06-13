Додано: Чет 28 лис, 2019 12:09

_Mykola_ написав: Учитывая состояние электросетей, защита дома от внешних факапов с электрикой, становится просто необходимостью, и это банально обходится дешевле. Учитывая состояние электросетей, защита дома от внешних факапов с электрикой, становится просто необходимостью, и это банально обходится дешевле.

Не люблю російької класичної літератури, всяких там толстоєвських і лєскових.Проте інколи у них трапляються повчальні твори.Рекомендую Вам уважно почитати Чєхова "Чалавєк в футлярє".Ваш підхід до техніки - приблизно саме такий)))Краще за все - не користуватись нею. Просто, щоб стояла вимкнена і не зношувалась))) Тоді - точно не перегорить)))"некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний....Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и всё говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах"