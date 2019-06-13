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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1723172417251726>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 70
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
33%
23
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:31

  Frant написав:
  antonivs3 написав:
  Первый написав:У радянській чешці 1 автомат (може 2, більше не бачив)

как минимум 2- один на освещение, второй на розетки.
с электроплитой появлялся еще один.
30-40 имхо перебор даже на большую квартиру.
добавить еще пару-тройку (включая дифреле на бойлер) и вполне достаточно.
естественно, любой каприз за ваши деньги, но на **а на каждую розетку, тем более лампочку, лепить отдельный автомат?


Зараз так модно.
Аби гроші куди "інвештувати"!

все треба в міру і розуміти чи буде якийсь ефект від додатковх автоматів в конкретного власника, в мене освітлення верхнє від розеток розділене, щиток стоїть фактично по середині відносно всіх кімнат, і приєднане через ББЖ - ціна питання не висока, а на випадок зникнення електрики - світло в домі працює
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:53

автоматы эцетера

Учительница:
—Так чему нас учит сказка Пушкина "О рыбаке и рыбке"?
Вовочка:
—Эта сказка учит нас, что неуёмный рост потребления в современном капиталистическом мире неизбежно приведёт человечество к экологической и гуманитарной катастрофе!
Ваш Зепутат
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:06

  Мизантрóп написав:мне моих хватает Зображення

как по мне, в пределах здравого смысла. откройте только тайну, для меня великую- почему микроволновка имеет отдельный автомат, она у вас особенная или это не совсем микроволновка?
Ваш Зепутат
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Она жрет приличная около 15А в режиме гриль+макс.мощность излучения
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antonivs3 написав:почему микроволновка имеет отдельный автомат, она у вас особенная или это не совсем микроволновка?
СВЧ=все кухонные розетки над столешней.Так меньше букв на ярлычок :wink: СВЧ с грилём,но гриль не юзаем.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:25

  Frant написав:
  _Mykola_ написав:
  Мизантрóп написав:Ну-ну, от 380В, у Вас защита может быть в холодильнике или стиралке, а в остальном?
В светодиодных лампочках, тоже защита от 380В встроена? :lol:
И это минимум, а может быть и возгорание в технике.

Бажано перед собою солому стелити, при ходьбі. На випадок раптового падіння)))

Реле напряжения за 700 гривен, способно спасти техники на десятки тысяч.

Было как-то приключение, когда Киевэнерго заменило трансформатор, и внезапно, этот трансформатор был с запасом по мощности , и пошло превышение напряжения, например рабочее даже в часы пик было от 230 до 240В, а ночью улетало и за 250В, и реле часами ночью не включало нагрузку.
Но "пересичных" в доме это не волновало, ну подумаешь сгорело что-то, старое было...

Как Вы думаете, такой режим работы технике при 250В был на пользу?

В УК, главный инженер и электрик через неделю, уже психовали от каждодневных заявок в аварийку, и дело закончилось тем, что УК заставила Киевэнерго перенастроить трансформатор, и оказалось что при монтаже Киевэнерго пропустило одну из перемычек.

Ну и бонусом стало то, в той панельке через год, УК полностью заменила проводку в подьезде на новую ;) :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:42

  _Mykola_ написав:Ну и бонусом стало то, в той панельке через год, УК полностью заменила проводку в подьезде на новую

Бачите, як добре!

Який висновок з цієї історії?
Не варто купляти надто дорогу домашню техніку, тому що все це - витратні матеріали.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:34

  Frant написав:
  _Mykola_ написав:Ну и бонусом стало то, в той панельке через год, УК полностью заменила проводку в подьезде на новую

Бачите, як добре!

Який висновок з цієї історії?
Не варто купляти надто дорогу домашню техніку, тому що все це - витратні матеріали.

"Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" (с) барон Ротшильд.

Вы же в курсе, что разница между откровенно плохой техникой и вполне нормальной, начинается от 20 до 100% по стоимости. :roll:

А в целом из краткой истории Вы сделали НЕправильный вывод.

Учитывая состояние электросетей, защита дома от внешних факапов с электрикой, становится просто необходимостью, и это банально обходится дешевле.

"Чому бідні? Бо дурні. Чому дурні? Бо бідні" :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:09

  _Mykola_ написав:Учитывая состояние электросетей, защита дома от внешних факапов с электрикой, становится просто необходимостью, и это банально обходится дешевле.


Не люблю російької класичної літератури, всяких там толстоєвських і лєскових.
Проте інколи у них трапляються повчальні твори.

Рекомендую Вам уважно почитати Чєхова "Чалавєк в футлярє".
Ваш підхід до техніки - приблизно саме такий)))

Краще за все - не користуватись нею. Просто, щоб стояла вимкнена і не зношувалась))) Тоді - точно не перегорить)))

"некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний.
...
Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и всё говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах"

https://ilibrary.ru/text/438/p.1/index.html
Востаннє редагувалось Frant в Чет 28 лис, 2019 12:32, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Друзья,не спорьте.Всяким делом должен заниматься профессионал/специалист (всё знают только дураки) ,собственно для того и создаются такие спецфорумы :wink: .Не имей 100 рублей© и скупой платит дважды (дурак трижды,лох завжды/всегда).
Из г0вна получается г0вно если ты не спец и лепишь с подручных
Витька,извинись,я всё прощу
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