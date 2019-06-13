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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:24
Мизантрóп написав:
Из г0вна получается г0вно если ты не спец и лепишь с подручных
г0вно получится и из наилучших материалов. Если ты не спец.
Всё просто.
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big539
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