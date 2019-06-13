г0вно получится и из наилучших материалов. Если ты не спец.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
г0вно получится и из наилучших материалов. Если ты не спец.
Всё просто.
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:22
Классно, в Европах так делают. Только доля электромонтажных работ, в общей смете ремонта, получается самой большой.
Сантехнику в Европах совсем по иному принципу чем у нас делают.
Эти затраты скрыты под финишной отделкой и в укро"евроремонте" такому места нет.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:19
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
коллеги,у меня идея ща подводнЫе гибкие шланги ко всем смесителям и на очкомойку заменить на медь-трубку ,шоб на века и от греха)) .Покидая оселю на Шаббат у нас заведено перекрывать краны,но помнится случай,как батя проснулся среди ночи чистого Четверга у себя в оселе на звук воды из гибкого,что был хуже воронка 37-го)).Отделался тряпкой и ведром условно с отсрочкой приговора . Дорговато,но думаю если приобрести вальцмана для меди и сделать по всему десятку своих объектов,то буду крепче спать.Шо насоветуете?Также на двух объектах у девочек есть ещё и биде.Давно знакомый сантех называл это бида)) опять же чего-то им подключали биду на холодную ток .ХЗ как им там,но по мне так смеситель тож надо для ануса
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 28 лис, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:24
+1
хорошие материалы + хорошие инструменты + руки не из ж.пы = хороший результат.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:27
Несколько месяцев назад спросил мнения форума касательно шлангов из нержавейки. Форум одобрил. Готовые продаются, хорошо гнутся. Кажись Гросс назывались.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:28
В 50-х никогда не слышали об автоматах, и были пробки, некоторые для того чтобы не перегорало, делали "жучки", но это ж не повод делать так же сейчас.
Для себя ВСЕГДА ставлю реле напряжения+УЗО, и без компромисов.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:32
Медь конечно получше будет, но можно обойтись и сильфонными подводками из нержавейки, только их нужно правильно прикрутить - правила те же, что и для резиновых, не перекручивать, не перегибать... + ставить так чтобы они не вибрировали и не терлись о что-то твердое, т.к. вибрация при эксплуатации у них тоже есть.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:33
Да, но сейчас спецов трудно найти (большинство выехало в Европы на заработки), а наилучшие материалы в Украину почти не завозятся (местный рынок не тянет европейское качество).
Поэтому г0вно получится в любом случае.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:33
Я тільки що розмовляв з однією дамою, яка має кілька орендних квартир. Поцікавився, чи не встановила вона реле напруги в своїх орендних квартирах. Сказала, що їй - й так добре. Ризик появи 380 Вольт - вельми малий, на її думку. Тому "нехрєн гроші викидати")))
УЗО - так, можна встановити і для орендарів.
Недороге, типу
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|