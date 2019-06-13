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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1723172417251726

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 70
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
33%
23
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Мизантрóп написав:Из г0вна получается г0вно если ты не спец и лепишь с подручных

г0вно получится и из наилучших материалов. Если ты не спец.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:22

  hume написав:Да, сейчас классно начали делать. Уже для однушек берут щитки на 36 модулей, делают без распредкоробок, включая проходной -перекрестный, а они обязаны быть в любых современных квартирах.

Классно, в Европах так делают. Только доля электромонтажных работ, в общей смете ремонта, получается самой большой.
Сантехнику в Европах совсем по иному принципу чем у нас делают.
Эти затраты скрыты под финишной отделкой и в укро"евроремонте" такому места нет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

коллеги,у меня идея ща подводнЫе гибкие шланги ко всем смесителям и на очкомойку заменить на медь-трубку ,шоб на века и от греха)) .Покидая оселю на Шаббат у нас заведено перекрывать краны,но помнится случай,как батя проснулся среди ночи чистого Четверга :D у себя в оселе на звук воды из гибкого,что был хуже воронка 37-го)).Отделался тряпкой и ведром условно с отсрочкой приговора :lol:. Дорговато,но думаю если приобрести вальцмана для меди и сделать по всему десятку своих объектов,то буду крепче спать.Шо насоветуете?Также на двух объектах у девочек есть ещё и биде.Давно знакомый сантех называл это бида)) опять же чего-то им подключали биду на холодную ток :roll: .ХЗ как им там,но по мне так смеситель тож надо для ануса :mrgreen:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 28 лис, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:24

  big539 написав:
  Мизантрóп написав:Из г0вна получается г0вно если ты не спец и лепишь с подручных

г0вно получится и из наилучших материалов. Если ты не спец.


+1

хорошие материалы + хорошие инструменты + руки не из ж.пы = хороший результат.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:27

  Мизантрóп написав:коллеги,у меня идея ща подводнЫе гибкие шланги ко всем смесителям и на очкомойку заменить на медь-трубку ,шоб на века и от греха)) .Покидая оселю на Шаббат у нас заведено перекрывать краны,но помнится случай,как батя проснулся среди ночи чистого Четверга :D у себя в оселе на звук воды из гибкого,что был хуже воронка 37-го)).Отделался тряпкой и ведром условно с отсрочкой приговора :lol:. Дорговато,но думаю если приобрести вальцмана для меди и сделать по всему десятку своих объектов,то буду крепче спать.Шо насоветуете?Также на двух объектах у девочек есть ещё и биде.Давно знакомый сантех называл это бида)) опять же чего-то им подключали биду на холодную ток :roll: .ХЗ как им там,но по мне так смеситель тож надо для ануса :mrgreen:


Несколько месяцев назад спросил мнения форума касательно шлангов из нержавейки. Форум одобрил. Готовые продаются, хорошо гнутся. Кажись Гросс назывались.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:28


В 50-х никогда не слышали об автоматах, и были пробки, некоторые для того чтобы не перегорало, делали "жучки", но это ж не повод делать так же сейчас. :lol:
Для себя ВСЕГДА ставлю реле напряжения+УЗО, и без компромисов. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:32

  Мизантрóп написав:коллеги,у меня идея ща подводнЫе гибкие шланги ко всем смесителям и на очкомойку заменить на медь-трубку ,шоб на века и от греха)) .Покидая оселю на Шаббат у нас заведено перекрывать краны,но помнится случай,как батя проснулся среди ночи чистого Четверга :D у себя в оселе на звук воды из гибкого,что был хуже воронка 37-го)).Отделался тряпкой и ведром условно с отсрочкой приговора :lol:. Дорговато,но думаю если приобрести вальцмана для меди и сделать по всему десятку своих объектов,то буду крепче спать.Шо насоветуете?Также на двух объектах у девочек есть ещё и биде.Давно знакомый сантех называл это бида)) опять же чего-то им подключали биду на холодную ток :roll: .ХЗ как им там,но по мне так смеситель тож надо для ануса :mrgreen:

Медь конечно получше будет, но можно обойтись и сильфонными подводками из нержавейки, только их нужно правильно прикрутить - правила те же, что и для резиновых, не перекручивать, не перегибать... + ставить так чтобы они не вибрировали и не терлись о что-то твердое, т.к. вибрация при эксплуатации у них тоже есть.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:33

  big539 написав:
  Мизантрóп написав:Из г0вна получается г0вно если ты не спец и лепишь с подручных

г0вно получится и из наилучших материалов. Если ты не спец.


Да, но сейчас спецов трудно найти (большинство выехало в Европы на заработки), а наилучшие материалы в Украину почти не завозятся (местный рынок не тянет европейское качество).
Поэтому г0вно получится в любом случае.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:33

  _Mykola_ написав:

В 50-х никогда не слышали об автоматах, и были пробки, некоторые для того чтобы не перегорало, делали "жучки", но это ж не повод делать так же сейчас. :lol:
Для себя ВСЕГДА ставлю реле напряжения+УЗО, и без компромисов. :lol:

Я тільки що розмовляв з однією дамою, яка має кілька орендних квартир. Поцікавився, чи не встановила вона реле напруги в своїх орендних квартирах. Сказала, що їй - й так добре. Ризик появи 380 Вольт - вельми малий, на її думку. Тому "нехрєн гроші викидати")))

УЗО - так, можна встановити і для орендарів.
Недороге, типу https://axiomplus.com.ua/differencialna ... uct-67263/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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