Додано: Чет 28 лис, 2019 15:19

коллеги,у меня идея ща подводнЫе гибкие шланги ко всем смесителям и на очкомойку заменить на медь-трубку ,шоб на века и от греха)) .Покидая оселю на Шаббат у нас заведено перекрывать краны,но помнится случай,как батя проснулся среди ночи чистого Четвергау себя в оселе на звук воды из гибкого,что был хуже воронка 37-го)).Отделался тряпкой и ведром условно с отсрочкой приговора. Дорговато,но думаю если приобрести вальцмана для меди и сделать по всему десятку своих объектов,то буду крепче спать.Шо насоветуете?Также на двух объектах у девочек есть ещё и биде.Давно знакомый сантех называл это бида)) опять же чего-то им подключали биду на холодную ток.ХЗ как им там,но по мне так смеситель тож надо для ануса